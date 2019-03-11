الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

مواطنة تنسى رضيعها بالمطار وتستقل الطائرة.. كيف تصرف الطيَّار؟ (فيديو)

مواطنة تنسى رضيعها بالمطار وتستقل الطائرة.. كيف تصرف الطيَّار؟ (فيديو)

وزير النقل يكشف عن مشروع لربط «جدة والرياض» بخط سكة حديد

وزير النقل يكشف عن مشروع لربط «جدة والرياض» بخط سكة حديد

سفير المملكة بإثيوبيا يكشف هوية المواطن المتوفى بحادث الطائرة

سفير المملكة بإثيوبيا يكشف هوية المواطن المتوفى بحادث الطائرة

واقعة مفجعة.. وفاة مواطن وزوجته وإصابة 4 من أبنائهما إثر انقلاب مركبة بـ«شقراء»

واقعة مفجعة.. وفاة مواطن وزوجته وإصابة 4 من أبنائهما إثر انقلاب مركبة بـ«شقراء»

تحليل النظم في التعليم

0
تحليل النظم في التعليم
حنان بنت عبدالله الزهراني

يعد أسلوب تحليل النظم من أفضل الأساليب لدراسة نظام التعليم وحل مشكلاته وتطويره، حيث إن نظام التعليم هو نظام فرعي من نظام المجتمع الأساسي فهو يتأثر ويؤثر فيه ويستمد موارده وإمكاناته منه ثم يصب إليه ناتجه النهائي وإنجازاته، حيث إن نظام التعليم نظام مفتوح له مدخلاته وعملياته ومخرجاته ويتكون من نظم فرعية متداخلة ومتفاعلة فيما بينها.

ولفهم هذا النظام لابد من تحليل أجزائه المعتمدة بعضها على بعض بدقة ويمكننا تعريف أسلوب تحليل النظم التعليمية بأنه طريقة تحليلية للمكونات التي يتألف منها النظام التعليمي لتحديد مدى كفاءته وضبط أداءه وتقليل الفاقد والهدر منه ومعرفة مدى ملائمة مخرجاته مقارنة بالأهداف المرجوة منه.

ويساعد في تحليل العلاقات المتبادلة بين مكونات النظام التعليمي وبينه وبين النظم الأخرى في المجتمع، ويتناول تشخيص النظام للكشف عما به من خلل وما يواجه من مشكلات لإجراء عمليات الصيانة اللازمة أو تطويره أو بناء نظام أفضل منه من خلال سلسلة من الإجراءات حيث يتم تقييم الواقع من خلال عرض الاتجاهات الحديثة في مجال المشكلة موضوع البحث لتصبح معايير للتقويم وذلك بتحديد الأهداف بعيدة المدى وقصيرة المدى وتحويلها إلى أفعال وأنشطة لتحقيقها بالكم والكيف المحدد حتى يمكن تطويعها للقياس، ووضع إجراءات بديلة واختيار البديل الأفضل ثم تجريبه بوضع خطوات مقترحة لتنفيذه وتحليل مدخلاته وعملياته ومخرجاته وتقويمه لاختبار مدى ملائمة المخرجات وصولا إلى أفضل النتائج المرجوة منه.

ويمكننا هذا الأسلوب من تحديد التغيير في المخرجات تبعا للتغير في المدخلات والبيئة وتنظيم كافة العمليات بصورة منسجمة، حيث يتم معرفة إنتاجية التعليم من خلال حساب نسبة المدخلات إلى المخرجات وهذه النسبة تتغير حين يحدث تغيير في أي من المدخلات أو العمليات أو المخرجات أو البيئة التي يوجد فيها النظام.

طالبة دكتوراه في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

حنان بنت عبدالله الزهراني

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

المتاجر الإلكترونية الوهمية .. إلى أين!!؟؟

المتاجر الإلكترونية الوهمية .. إلى أين!!؟؟

كيف تصبح إنسانًا جديدًا؟!

كيف تصبح إنسانًا جديدًا؟!

وأد الأرحام على موائد الإهمال

وأد الأرحام على موائد الإهمال

أسلوب النظم

أسلوب النظم

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

عبقرهم … وعبقرية رسالتنا!
مقالات

عبقرهم … وعبقرية رسالتنا!

المزيد
«الهياط والتباهي».. ظواهر سلبية يتمنى المغردون زوالها 
تقارير وحوارات

«الهياط والتباهي».. ظواهر سلبية يتمنى المغردون زوالها 

المزيد
المتاجر الإلكترونية الوهمية .. إلى أين!!؟؟
تدوينات حرة

المتاجر الإلكترونية الوهمية .. إلى أين!!؟؟

المزيد
كَالْكُوزِ مُجَخِّيًا
مقالات

كَالْكُوزِ مُجَخِّيًا

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>