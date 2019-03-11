تحليل النظم في التعليم

حنان بنت عبدالله الزهراني

يعد أسلوب تحليل النظم من أفضل الأساليب لدراسة نظام التعليم وحل مشكلاته وتطويره، حيث إن نظام التعليم هو نظام فرعي من نظام المجتمع الأساسي فهو يتأثر ويؤثر فيه ويستمد موارده وإمكاناته منه ثم يصب إليه ناتجه النهائي وإنجازاته، حيث إن نظام التعليم نظام مفتوح له مدخلاته وعملياته ومخرجاته ويتكون من نظم فرعية متداخلة ومتفاعلة فيما بينها.

ولفهم هذا النظام لابد من تحليل أجزائه المعتمدة بعضها على بعض بدقة ويمكننا تعريف أسلوب تحليل النظم التعليمية بأنه طريقة تحليلية للمكونات التي يتألف منها النظام التعليمي لتحديد مدى كفاءته وضبط أداءه وتقليل الفاقد والهدر منه ومعرفة مدى ملائمة مخرجاته مقارنة بالأهداف المرجوة منه.

ويساعد في تحليل العلاقات المتبادلة بين مكونات النظام التعليمي وبينه وبين النظم الأخرى في المجتمع، ويتناول تشخيص النظام للكشف عما به من خلل وما يواجه من مشكلات لإجراء عمليات الصيانة اللازمة أو تطويره أو بناء نظام أفضل منه من خلال سلسلة من الإجراءات حيث يتم تقييم الواقع من خلال عرض الاتجاهات الحديثة في مجال المشكلة موضوع البحث لتصبح معايير للتقويم وذلك بتحديد الأهداف بعيدة المدى وقصيرة المدى وتحويلها إلى أفعال وأنشطة لتحقيقها بالكم والكيف المحدد حتى يمكن تطويعها للقياس، ووضع إجراءات بديلة واختيار البديل الأفضل ثم تجريبه بوضع خطوات مقترحة لتنفيذه وتحليل مدخلاته وعملياته ومخرجاته وتقويمه لاختبار مدى ملائمة المخرجات وصولا إلى أفضل النتائج المرجوة منه.

ويمكننا هذا الأسلوب من تحديد التغيير في المخرجات تبعا للتغير في المدخلات والبيئة وتنظيم كافة العمليات بصورة منسجمة، حيث يتم معرفة إنتاجية التعليم من خلال حساب نسبة المدخلات إلى المخرجات وهذه النسبة تتغير حين يحدث تغيير في أي من المدخلات أو العمليات أو المخرجات أو البيئة التي يوجد فيها النظام.

طالبة دكتوراه في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

حنان بنت عبدالله الزهراني