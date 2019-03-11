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عبقرهم … وعبقرية رسالتنا!

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عبقرهم … وعبقرية رسالتنا!
م. رياض بن ناصر الفريجي

عادة صديقي المؤرخ الكبير، كلما جمعتنا جلسة حولها بذكائه لمحاضرة تاريخية، وهذه المرة وضع يده على كلمة من وسط جمله قالها صديق مشترك جالس بيننا وهي كلمة (العبقرية)، وذكر لنا أسطورة وادي عبقر، والتي تقول أنه وادي تسكنه شعراء الجن منذ زمن طويل، واختتم محاضرته بمقولة تكتب بماء الذهب إذا كانت الجن تسكن عبقر-حسب الأسطورة التاريخية-، فأنتم تسكنون قلوب الملايين بعبقرية رسالتكم الإعلامية.

عبقرية الإعلامي ورسالته –أٌعدها- مزيجا متفاوتا من الذكاء، والموهبة، والجراءة، ومخالفة المعتاد، والخروج عن المألوف، والتفكير خارج الصندوق.

فالإعلامي العبقري رائد من رواد الفكر، وقائد من قادة الرأي في المجتمع، والذي يتسم بالمرونة والقدرة على تحقيق النجاح في مختلف البيئات، ولا سيما في العمل الإعلامي المليء بالمفاجآت.

والإعلامي العبقري يدرك ما يمكن فعله بغضِّ النظر عن الصعوبات والقيود المفروضة عليه، كما يمكنه تعديل سلوكياته، إما بغرض التأقلم بفاعلية أكبر مع البيئة والظروف المحيطة به أو بغرض إضفاء تغييرات على هذه البيئة، كما يسعى دائماً إلى معرفة ما يجهله.

عباقرة الإعلاميين عطاؤهم مستمر، ولا ينأون بأنفسهم عن الأفكار والفرص الجديدة، ويبحثون دوماً عن الحقيقة، ولا شيء غير الحقيقة.

والعبقرية في العمل الإعلامي برأيي تتجلى واضحة في قبول وجهات نظر الآخرين، والنظر إليها باحترام وسعة أفق.

وعباقرة الإعلاميين على أتم الاستعداد لتقبل الحلول البديلة، وهم أشخاص منفتحين، يقيِّمون المواقف تقييماً عادلاً، ويعتنون عناية فائقة بانتقاء الأفكار ووجهات النظر التي يتبنونها حتى يستنير بآرائهم الرأي العام؛ لذا لا تقبُّل عقولهم الأمور دون تمحيص لكونهم المصابيح التي يهتدي بنورها الناس.

وعباقرة الإعلاميين عملة نادرة فهم قادرون على التغلب على الاندفاعية عن طريق التخطيط المُسبَق، وتوضيح الأهداف، واستكشاف الاستراتيجيات البديلة، وأخذ العواقب في الحسبان قبل البدء في أي عمل أو قول؛ لأنهم يدركون قيمة ما يقولون أو يكتبون.

وعباقرة الإعلاميين لديهم حس فكاهي عالٍ فيقطفون ثمرة الابتسامة مع محبيهم، وهم قادرون على الشعور بما يفكر به الآخرون ويشعرون بما يشعرون به، ويفهمون احتياجات الآخرين ومشاعرهم ويتصرفون بطريقة مراعية لها.

وعباقرة الإعلاميين يهتمون بتجاذب أطراف الحديث مع الأشخاص الجدد لمعرفة المزيد عنهم وعن اهتماماتهم فيكسبون بذلك حب المحبين.

وعباقرة الإعلاميين يمكنهم رؤية أنماط لا يستطيع الآخرون رؤيتها؛ لقدرتهم على إيجاد أوجه التشابه بين الأفكار التي تبدو مختلفة ظاهرياً.

وعباقرة الإعلاميين لديهم الجاهزية -أكثر من غيرهم- للنظر إلى المواقف من عدة زوايا مختلفة، ويتساءلون طوال الوقت عن المغزى وراء كل شيء حتى وإن كان سؤالهم عن وادي عبقر.

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