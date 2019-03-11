مجددًا.. ترامب يطلب 8.6 مليارات دولار لبناء جدار عازل مع المكسيك

تواصل – وكالات:

أفاد لاري كودلو، المستشار الاقتصادي للرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الاحد، أن ترامب سيطلب تخصيص 8,6 مليارات دولار في موازنة 2020 لتمويل الجدار الذي يريد تشييده على الحدود مع المكسيك.

وردًا على اسئلة قناة فوكس نيوز بشأن المعارضة المتوقعة للكونغرس لتخصيص هذا المبلغ للجدار، قال كودلو: “أعتقد أن ذلك سيحدث”.

وبحسب صحيفة واشنطن بوست فإن ترامب يريد في موازنته للعام 2020 التي ستكشف الاثنين، تحويل 5 مليارات دولار من موازنة وزارة الأمن الداخلي و3,6 مليارات دولار من موازنة وزارة الدفاع، لتخصيصها لمشروع الجدار الذي يهدف منه ترامب لمنع الهجرة.

ويتوقع أن تدور مفاوضات حامية بشأن هذه المبالغ بين الادارة الاميركية والبرلمانيين. وستضاف تلك المبالغ الى التمويل العاجل بقيمة 6,5 مليارات دولار المقرر وفق حال “الطوارىء الوطنية” التي اعلنها ترامب في 15 فبراير، وهو اجراء يمكنه من الالتفاف على الكونغرس للافراج عن التمويل.

وفي آخر مرة طلب فيها ترامب من البرلمانيين الموافقة على تمويل جداره الحدودي، انتهى الصراع بين الجانبين باغلاق جزئي للمصالح الحكومية استمر 35 يوما. ولذلك سعى الى الالتفاف على ارادة النواب باعلان حال الطوارىء الوطنية لكن الكونغرس يستعد لتبني قرار بالغاء هذا التمويل الطارىء.

ورأى المستشار أن ترامب “سيحافظ على (مشروع) الجدار، وسيحافظ على أمن الحدود. اعتقد أن ذلك أمر أساسي”.