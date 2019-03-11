إصدار تأشيرات إلكترونية للحجاج والمعتمرين للقادمين من الخارج

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

مواطنة تنسى رضيعها بالمطار وتستقل الطائرة.. كيف تصرف الطيَّار؟ (فيديو)

مواطنة تنسى رضيعها بالمطار وتستقل الطائرة.. كيف تصرف الطيَّار؟ (فيديو)

وزير النقل يكشف عن مشروع لربط «جدة والرياض» بخط سكة حديد

وزير النقل يكشف عن مشروع لربط «جدة والرياض» بخط سكة حديد

سفير المملكة بإثيوبيا يكشف هوية المواطن المتوفى بحادث الطائرة

سفير المملكة بإثيوبيا يكشف هوية المواطن المتوفى بحادث الطائرة

واقعة مفجعة.. وفاة مواطن وزوجته وإصابة 4 من أبنائهما إثر انقلاب مركبة بـ«شقراء»

واقعة مفجعة.. وفاة مواطن وزوجته وإصابة 4 من أبنائهما إثر انقلاب مركبة بـ«شقراء»

إصدار تأشيرات إلكترونية للحجاج والمعتمرين للقادمين من الخارج

إصدار تأشيرات إلكترونية للحجاج والمعتمرين للقادمين من الخارج
0

تواصل- فريق التحرير

قال عبدالرحمن شمس المشرف العام على المنصة الإلكترونية الموحدة للحج والعمرة ،ان هناك تواصل بين وزارتي الحج والخارجية لمعالجة عملية إصدار تأشيرات الحج والعمرة للقادمين من الخارج، بحيث تكون إلكترونية دون الحاجة إلى الذهاب للسفارات.

وأضاف شمس خلال لقائه مع برنامج “معالي المواطن”، على قناة “mbc”، إن الوضع الراهن الخاص بالحج والعمرة يحتم على القادمين من خارج المملكة التقدم لمكاتب ومنظمي ووكلاء شؤون الحج والعمرة المعتمدين ببلادهم، من أجل الحصول على التأشيرات.

وأبان أن المنصة الموحدة للحج والعمرة ستضم خدمات جديدة، بحيث تتيح للراغبين من خارج المملكة الدخول على البوابة، واستعراض حزم الخدمات التي تقدمها الجهات المعنية، واختيار الحزمة التي يرغبون فيها، وإصدار التأشيرة إلكترونياً، دون الحاجة إلى تمرير الجوازات عبر السفارات.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

تعطل «مساند» يؤخر استقدام 200 ألف عاملة منزلية.. ورفض 100 ألف تأشيرة

تعطل «مساند» يؤخر استقدام 200 ألف عاملة منزلية.. ورفض 100 ألف تأشيرة

«منشآت» توضح شرط استفادة المؤسسات من «التأشيرات الفورية»

«منشآت» توضح شرط استفادة المؤسسات من «التأشيرات الفورية»

اليونان تفتتح مركزين جديدين لخدمات التأشيرات في المملكة

اليونان تفتتح مركزين جديدين لخدمات التأشيرات في المملكة

«العمل» تكشف حقيقة منح 3 تأشيرات استقدام مجانية لكبار السن

«العمل» تكشف حقيقة منح 3 تأشيرات استقدام مجانية لكبار السن

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

تحليل النظم في التعليم
تدوينات حرة

تحليل النظم في التعليم

المزيد
«الهياط والتباهي».. ظواهر سلبية يتمنى المغردون زوالها 
تقارير وحوارات

«الهياط والتباهي».. ظواهر سلبية يتمنى المغردون زوالها 

المزيد
المتاجر الإلكترونية الوهمية .. إلى أين!!؟؟
تدوينات حرة

المتاجر الإلكترونية الوهمية .. إلى أين!!؟؟

المزيد
كَالْكُوزِ مُجَخِّيًا
مقالات

كَالْكُوزِ مُجَخِّيًا

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>