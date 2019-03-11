انطلاق مسابقة سلطان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن والسنة في جاكرتا.. غدًا

تواصل – واس:

تنطلق غدًا في العاصمة الإندونيسية جاكارتا منافسات الدورة الحادية عشرة من مسابقة الأمير سلطان بن عبد العزيز لحفظ القرآن الكريم والسنة النبوية على مستوى دول آسيان والباسفيك والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام بمشاركة متسابقين ومتسابقات يمثلون دولاً عدة.

وأعرب صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلطان بن عبد العزيز ،الأمين العام لمؤسسة سلطان بن عبد العزيز آل سعود الخيرية عن شكره وتقديره لفخامة الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، وإلىحكومة إندونيسيا على تفاعلهم الكريم مع برنامج المسابقة طوال تلكالسنوات ، ولحرص فخامته على رعاية الحفل الختامي .

وقال سموه في تصريح بهذه المناسبة ” تمثل المسابقة صورة رائعةمن صور اهتمام المملكة العربية السعودية بكتاب الله الكريم ، وشؤونالدعوة ، وقضايا المسلمين في أرجاء العالم كافة ، وهي في نفسالوقت أحد أهم برامج مؤسسة سلطان بن عبد العزيز آل سعودالخيرية على مسار تصحيح الصورة الذهنية عن الإسلام والمسلمينوبناء جسور التواصل والحوار بين الإسلام والحضارات الأخرى “

وأضاف سموه ” إن تواصل فعاليات المسابقة طوال تلك السنوات بهذاالتميز ، وتوسع دائرة المشاركين فيها سواء من الدول أو على صعيد أعداد القراء، وكذلك مخرجاتها الإيجابية المتعددة تجسد اهتمام مجلس أمناء المؤسسة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بنسلطان بن عبد العزيز ، بهذا البرنامج والحرص على تحقيق أهدافه.

وأشاد سمو الأمير فيصل في ختام تصريحه بتكامل جهود عدد منالجهات الإسلامية لتتويج نجاحات المسابقة ، مثنياً على دور الجامعةالإسلامية بالمدينة المنورة ، ومبادرة مركز القراءات بها في استضافة عدد من الفائزين الأوائل في الدورات الأخيرة للمشاركة في دورةتدريبية متخصصة في المركز الخيري لتعليم القرآن الكريم وعلومهسعياً للعمل على تخريج أجيال راشدة ، وإيجاد مرجعيات علمية مميزة مجازة في علم القراءة في الدول التي شاركت في المسابقة ليعودواإلى بلادهم دعاة ومعلمين ومقرئين .