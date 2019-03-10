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تعرّف على قصة الناجي الوحيد من حادث الطائرة الإثيوبية المنكوبة

تعرّف على قصة الناجي الوحيد من حادث الطائرة الإثيوبية المنكوبة
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تواصل – وكالات:

بعد الإعلان عن سقوط الطائرة الإثيوبية المتجهة إلى كينيا أمس الأحد، والحديث عن وفاة جميع ركابها وطاقمها، تبيّن أن هناك شخصا واحدا فقط نجا من مصير كل من كانوا على متنها، ويُدعى “أحمد”.

وفي التفاصيل، كان والد أحمد ينتظره في مطار نيروبي الدولي، وشاهد عائلات ركاب الطائرة وقد تجمعوا في مطار “جومو كينياتا” الدولي، واقترب مسؤول الأمن من الوالد وسأله عن الرحلة التي ينتظرها، فأجابه بأنه ينتظر رحلة “إثيوبيا”، فقال له إنها تحطمت، فشعر الأب بالصدمة والحزن.

وقال الابن، الذي يعمل في دبي، إن والده فوجئ به يتصل به، ويبلغه بأنه لا يزال حيا في أديس أبابا، ولم يسافر على الرحلة، حيث كان قادما من دبي إلى أديس أبابا ليستقل الطائرة المنكوبة إلى نيروبي، إلا أن رحلته من دبي تأخرت، واستقلّ الطائرة التالية لها فنجا من الحادث.

يشار إلى أن الطائرة الإثيوبية المنكوبة، فُقد الاتصال بها بعد 6 دقائق قرب بلدة بيشوفتو الواقعة على مسافة 60 كلم جنوب شرق أديس أبابا، وبلغ عدد الضحايا نحو 157 شخصاً من 32 جنسية.

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