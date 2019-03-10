مقيم يُفاجأ بـ«رضيعة» أمام باب شقته في جدة.. والشرطة تبدأ التحقيق

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

وزير النقل يكشف عن مشروع لربط «جدة والرياض» بخط سكة حديد

وزير النقل يكشف عن مشروع لربط «جدة والرياض» بخط سكة حديد

سفير المملكة بإثيوبيا يكشف هوية المواطن المتوفى بحادث الطائرة

سفير المملكة بإثيوبيا يكشف هوية المواطن المتوفى بحادث الطائرة

واقعة مفجعة.. وفاة مواطن وزوجته وإصابة 4 من أبنائهما إثر انقلاب مركبة بـ«شقراء»

واقعة مفجعة.. وفاة مواطن وزوجته وإصابة 4 من أبنائهما إثر انقلاب مركبة بـ«شقراء»

متى تودع المملكة «الكتلة الباردة» بشكل كامل؟.. إليك خريطة التوقعات

متى تودع المملكة «الكتلة الباردة» بشكل كامل؟.. إليك خريطة التوقعات

مقيم يُفاجأ بـ«رضيعة» أمام باب شقته في جدة.. والشرطة تبدأ التحقيق

مقيم يُفاجأ بـ«رضيعة» أمام باب شقته في جدة.. والشرطة تبدأ التحقيق
0

تواصل – جدة:

باشرت شرطة محافظة جدة ممثلة بشرطة النزلتين التحقيق في العثور على طفلة لقيطة حديثة الولادة، ألقيت أمام باب إحدى الشقق السكنية بأحد الأحياء الجنوبية من المحافظة.

وكانت الجهات الأمنية، قد تلقت بلاغًا من مقيم يفيد بوجود طفلة ملقاة أمام شقة أحد السكان، وبعد انتقال دوريات الأمن بمحافظة جدة للموقع، اتضح وجود طفلة ملقاة أمام باب الشقة في الدور الثاني من عمارة تتكون من ثلاثة أدوار.

وتبين أن عمر الطفلة نحو الشهرين ومازالت على قيد الحياة، تم طلب الجهات المختصة للكشف على الطفلة، وتم إعداد محضر بالواقعة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«صحة المدينة» تعلق على ما تم تداوله بشأن طفلة مستشفى ينبع

«صحة المدينة» تعلق على ما تم تداوله بشأن طفلة مستشفى ينبع

وزير النقل يكشف عن مشروع لربط «جدة والرياض» بخط سكة حديد

وزير النقل يكشف عن مشروع لربط «جدة والرياض» بخط سكة حديد

10 مليارات ريال لطريقي جازان مع جدة وعسير.. وإعادة طرح مناقصة مطار أبها

10 مليارات ريال لطريقي جازان مع جدة وعسير.. وإعادة طرح مناقصة مطار أبها

وزير الإسكان يشدد على سرعة إنجاز المشروعات الجديدة

وزير الإسكان يشدد على سرعة إنجاز المشروعات الجديدة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

«الهياط والتباهي».. ظواهر سلبية يتمنى المغردون زوالها 
تقارير وحوارات

«الهياط والتباهي».. ظواهر سلبية يتمنى المغردون زوالها 

المزيد
المتاجر الإلكترونية الوهمية .. إلى أين!!؟؟
تدوينات حرة

المتاجر الإلكترونية الوهمية .. إلى أين!!؟؟

المزيد
كَالْكُوزِ مُجَخِّيًا
مقالات

كَالْكُوزِ مُجَخِّيًا

المزيد
كيف تصبح إنسانًا جديدًا؟!
تدوينات حرة

كيف تصبح إنسانًا جديدًا؟!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>