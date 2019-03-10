«صحة المدينة» تعلق على ما تم تداوله بشأن طفلة مستشفى ينبع

تواصل – المدينة المنورة:

علقت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة على ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن التعامل مع الطفلة التي أُدخلت مستشفى ينبع العام، والمطالبة بنقلها إلى مستشفى متخصص.

وأوضحت صحة المدينة، في بيان لها، أنه تم التعامل مع الحالة وفق الأعراف الطبية المتبعة في مثل هذه الحالات.

وأوضحت الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة – ممثلة بالقطاع الصحي لمحافظة ينبع ومستشفى ينبع العام – أن الطفلة – عافاها الله – حضرت إلى طوارئ مستشفى ينبع العام، وتم تشخيص حالتها على أنها اشتباه بـ”التهاب سحائي”؛ وتم التعامل مع الحالة وفق الأعراف الطبية المتبعة في مثل هذه الحالات. مؤكدة أن المستشفى يواصل تقديم الرعاية الطبية اللازمة للطفلة.

وشددت الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة أن صحة وسلامة جميع المرضى من أولى الأولويات التي تحرص عليها.

وتابعت أنها لن تتهاون في إيقاع العقوبة في حال وجود أي تقصير متعلق بخدمة المرضى، ولا سيما الحالات الطارئة والحرجة التي تتطلب سرعة التدخل وتقديم الخدمة الفورية.