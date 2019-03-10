بالفيديو.. لحظات استهداف «التحالف» لـ١٨ عنصراً من ميليشيا الحوثي

تواصل – وكالات:

نفذ التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، عملية نوعية لحماية المدنيين في مركز مديرية كشر، بمحافظة حجة، وقطع الإمداد عن ميليشيات الحوثي الإرهابية.

ووثق مقطع فيديو، نشره التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، العملية النوعية، الذي أظهر لحظات المراقبة والاستهداف لـ ١٨ عنصراً من ميليشيا الحوثي المسلحة تجمعوا في مبنى في مديرية كشر، وكذلك استهداف العملية قطع الإمداد عن الميليشيا القادمة من عمران.

وتخوض قبائل حجور منذ أكثر من 50 يوماً مواجهات عنيفة مع المقاتلين الحوثيين، تمكنت الأخيرة فيها من السيطرة على مركز المديرية ومناطق شرق المديرية.

وأشار التحالف، في بيات مقتصب، إلى أن الضربات الجوية هدفت لحماية المواطنين في مديرية كشر من ميليشيات الحوثيين.

وقامت الميليشيات الحوثية خلال اليومين الماضيين، بعمليات تمشيط واسعة في العبيسة، واقتحمت وفجرت عدداً من منازل المواطنين، وأعدمت خمسة بينهم أقارب رئيس فرع حزب المؤتمر الشعبي بالمديرية محمد العمري الذي أُصيب بجراح بليغة.

وأوضح التحالف العربي، أن القصف الجوي تركز على جبال طلان ومركز المديرية والزعاكرة، والإمدادات القادمة من عمران؛ ما أسفر عن سقوط 200 قتيل من الميليشيات الحوثية؛ وفق «العربية».

وفيما أكدت قبائل حجور استمرار المواجهات وشنها هجمات لاستعادة مركز مديرية كشر، أعلنت جماعة المتمردين الحوثيين زيارة محافظ حجة، المعين من الجماعة هلال الصوفي ومعه محافظا المحويت والحديدة وزيد اليوسفي؛ للاطلاع على تطبيع الحياة العامة في منطقة العبيسة.

تجدر الإشارة إلى استمرار المواجهات بين ميليشيات الحوثيين من جهة، ورجال القبائل من جهة أخرى، في مناطق أخرى بمديرية كشر؛ حيث يحاول أبناء حجور استعادة ما خسروه من مواقع في الأيام الماضية، فيما تحاول الميليشيات استكمال سيطرتها على كامل مناطق المناوئين لها في المديرية.

وكان القيادي الميداني في قبائل حجور علي فلات، دعا التحالف الذي تقوده السعودية والشرعية، إلى تحريك قوات الجيش في ميدي وحيران لفك الحصار عنهم، مشيراً في اتصال هاتفي أمس الأول مع وزير الإعلام اليمني، أن الإسناد الجوي والأسلحة التي أنزلها التحالف لدعمهم، غير كافٍ لمواجهة معدات الميليشيات الثقيلة والصواريخ الباليستية التي يطلقونها على مناطقهم تمهيداً للسيطرة عليها.