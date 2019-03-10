«العدل» تجيب على أبرز 5 أسئلة وردت إليها بشأن محاكم التنفيذ

تواصل – فريق التحرير:

كشف حساب التواصل العدلي التابع لوزارة العدل، اليوم الأحد، عن أبرز 5 أسئلة وردت إليه حول محاكم التنفيذ خلال الأسبوع.

ومن بينها سؤال عن هل يملك قاضي التنفيذ إمهالي في تنفيذ الحق؟ وأجاب “التواصل العدلي”: أن الأصل أن المهلة لا تكون إلا من صاحب الحق إلا أنه في حال ظهرت مصلحة قضائية بالإمهال فلا بد حينئذ من إصدار حكم فيها من قبل قاضي الدائرة يخضع لطرق الاعتراض.

فيما ورد سؤال آخر قال صاحبه: أرغب في التنازل عن طلب تنفيذ هل أستطيع القيام بذلك إلكترونياً؟ ورد الحساب: “نعم، يمكنك القيام بذلك عبر الدخول لبوابة التنفيذ “من الرابط أدناه” ثم الدخول على خدمات أخرى ثم إنهاء طلب تنفيذ، “الرابط“؛ وجاء في سؤال آخر “في حال تقديم طلب تنفيذ إلكترونياً هل يلزم مراجعة المحكمة؟ لتكون الإجابة: “الأصل عدم الحاجة إلى ذلك، إلا في حال تم تبليغكم إلكترونياً بضرورة المراجعة”.

ومن بين الأسئلة: “كيف يمكن الحصول على رقم سداد طالب التنفيذ؟ “؛ لتكون الإجابة: “يتم ذلك عبر مراجعة الدائرة التنفيذية لطلب فاتورة السداد. وبإمكانك الحصول على رقم سداد إلكترونياً عبر “بوابة التنفيذ” ثم استعلام عن طلب تنفيذ “الرابط“.

وتلقى الحساب سؤالاً جاء فيه: “وصلتني رقم فاتورة سداد لطلب تنفيذ؛ كيف أقوم بسدادها؟ “؛ ليجيب: “قم باختيار خدمة (سداد للمدفوعات)، ثم أدخل رقم المفوتر 169، ثم أدخل رقم الفاتورة ثم سيظهر بعد ذلك المبلغ المراد سداده قم بالموافقة لسداد المبلغ”.