«الزكاة والدخل» تحدد آخر موعد لتقديم إقرارات ضريبة السلع الانتقائية

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

سفير المملكة بإثيوبيا يكشف هوية المواطن المتوفى بحادث الطائرة

سفير المملكة بإثيوبيا يكشف هوية المواطن المتوفى بحادث الطائرة

واقعة مفجعة.. وفاة مواطن وزوجته وإصابة 4 من أبنائهما إثر انقلاب مركبة بـ«شقراء»

واقعة مفجعة.. وفاة مواطن وزوجته وإصابة 4 من أبنائهما إثر انقلاب مركبة بـ«شقراء»

متى تودع المملكة «الكتلة الباردة» بشكل كامل؟.. إليك خريطة التوقعات

متى تودع المملكة «الكتلة الباردة» بشكل كامل؟.. إليك خريطة التوقعات

بالأرقام.. حساب المواطن يكشف عن تفاصيل الدفعة الجديدة

بالأرقام.. حساب المواطن يكشف عن تفاصيل الدفعة الجديدة

«الزكاة والدخل» تحدد آخر موعد لتقديم إقرارات ضريبة السلع الانتقائية

«الزكاة والدخل» تحدد آخر موعد لتقديم إقرارات ضريبة السلع الانتقائية
0

تواصل – الرياض:

طالبت الهيئة العامة للزكاة والدخل، منتجي السلع الانتقائية إلى تقديم إقراراتهم الضريبية للفترة الأولى من العام الحالي 2019م، التي تمثل شهري يناير وفبراير الماضيين، وذلك في موعد أقصاه 15 من شهر مارس الحالي.

وشددت الهيئة على ضرورة تقديم المنتجين للسلع الانتقائية للإقرارات الضريبية من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة من هنــا؛ وذلك تجنباً للوقوع في مخالفات وغرامات تعادل 5% من قيمة الضريبة التي كان يتعين الإقرار بها عن كل 30 يوم تأخير في تقديم الإقرار أو جزء منه، وتكون الغرامة بحدها الأقصى 25% من قيمة الضريبة التي كان يتعين الإقرار بها.

وحذَّرت من إنتاج أو حيازة أو تخزين أو نقل أي سلع انتقائية بصورة مخالفة للأنظمة بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة، حيث سيترتب على ذلك غرامة تعادل قيمة الضريبة المستحقة على السلع الانتقائية محل التهرب، وفي حال تكررت المخالفة يتم تطبيق الحد الأعلى للعقوبة، الذي يتمثل في ثلاثة أضعاف قيمة السلعة الانتقائية محل التهرب.

وأشارت الهيئة العامة للزكاة والدخل إلى أنها تقوم بجولات ميدانية لمتابعة مدى التزام المنشآت بتنفيذ الأنظمة الخاصة بالضريبة الانتقائية، وذلك بالتعاون مع الجهات الأخرى ذات العلاقة، مشيرةً إلى أن منع أو إعاقة أو عدم تمكين موظفي الهيئة من أداء واجباتهم الوظيفية يعد مخالفةً تصل غرامتها إلى 50 ألف ريال.

الجدير بالذكر، أن ضريبة السلع الانتقائية تفرض على السلع ذات الإضرار بالصحة العامة أو البيئة وتطبق حالياً على المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والتبغ ومشتقاته، وبدأ تطبيقها بالمملكة في منتصف عام 2017م.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

بيان رسمي بشأن حقيقة زيادة الزكاة في القطاع الخاص

بيان رسمي بشأن حقيقة زيادة الزكاة في القطاع الخاص

«الزكاة والدخل» تشكل فريقاً متخصصاً لمكافحة التهرب الضريبي

«الزكاة والدخل» تشكل فريقاً متخصصاً لمكافحة التهرب الضريبي

«الزكاة والدخل» تُصدر الدليل الإرشادي لتسعير المعاملات المالية

«الزكاة والدخل» تُصدر الدليل الإرشادي لتسعير المعاملات المالية

«الزكاة والدخل» توضح المقصود بإعادة «هيكلة الأعمال»

«الزكاة والدخل» توضح المقصود بإعادة «هيكلة الأعمال»

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

«الهياط والتباهي».. ظواهر سلبية يتمنى المغردون زوالها 
تقارير وحوارات

«الهياط والتباهي».. ظواهر سلبية يتمنى المغردون زوالها 

المزيد
المتاجر الإلكترونية الوهمية .. إلى أين!!؟؟
تدوينات حرة

المتاجر الإلكترونية الوهمية .. إلى أين!!؟؟

المزيد
كَالْكُوزِ مُجَخِّيًا
مقالات

كَالْكُوزِ مُجَخِّيًا

المزيد
كيف تصبح إنسانًا جديدًا؟!
تدوينات حرة

كيف تصبح إنسانًا جديدًا؟!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>