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«التأمينات»: نظام «ساند» يوفر 3 خيارات للمتعطلين عن العمل

«التأمينات»: نظام «ساند» يوفر 3 خيارات للمتعطلين عن العمل
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تواصل – الرياض:

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل ”ساند”، يسمح للمتعطل عن العمل بثلاثة خيارات، وهي: ”الدخل المادّي – المساعدة في البحث عن فرص وظيفية – التدريب”.

وأشارت التأمينات الاجتماعية، إلى أن ساند يوفر للعاطل عن العمل خلال الـ3 أشهر الأولى 60% من متوسط الأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك، ليصل الحدّ الأعلى لمبلغ التعويض 9 آلاف ريال؛ بينما في الـ9 أشهر المتبقية يوفر 50% من متوسط الأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك، ليصل الحدّ الأعلى لمبلغ التعويض 7500 ريال.

وبينت أن متوسط الأجور الشهرية هي عبارة عن جزء من 24 جزءاً من مجموع الأجور الخاضعة للاشتراك طوال الأربعة والعشرين شهراً الأخيرة من مدة الاشتراك.

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