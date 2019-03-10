الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

سفير المملكة بإثيوبيا يكشف هوية المواطن المتوفى بحادث الطائرة

سفير المملكة بإثيوبيا يكشف هوية المواطن المتوفى بحادث الطائرة

واقعة مفجعة.. وفاة مواطن وزوجته وإصابة 4 من أبنائهما إثر انقلاب مركبة بـ«شقراء»

واقعة مفجعة.. وفاة مواطن وزوجته وإصابة 4 من أبنائهما إثر انقلاب مركبة بـ«شقراء»

متى تودع المملكة «الكتلة الباردة» بشكل كامل؟.. إليك خريطة التوقعات

متى تودع المملكة «الكتلة الباردة» بشكل كامل؟.. إليك خريطة التوقعات

بالأرقام.. حساب المواطن يكشف عن تفاصيل الدفعة الجديدة

بالأرقام.. حساب المواطن يكشف عن تفاصيل الدفعة الجديدة

شقيق الرئيس الإيراني يواجه اتهامات بتلقي رشاوى وغسيل أموال

شقيق الرئيس الإيراني يواجه اتهامات بتلقي رشاوى وغسيل أموال
0

تواصل – وكالات:

رجح مصدر في السلطة القضائية الإيرانية، يوم الأحد، إصدار حكم مشددٍ ضد حسين فريدون، شقيق الرئيس حسن روحاني، بتهم تتعلق بالفساد المالي والرشوة وغسيل الأموال.

ونقلت وكالة أنباء “فارس نيوز” المقربة من الحرس الثوري الإيراني عن المصدر القضائي قوله إنه “يجري التحقيق بشأن ملفات الفساد بحق حسين فريدون، خصوصاً فيما يتعلق بالرشوة وغسيل الأموال، بقيمة ملايين الدولارات”.

وقال المصدر: “إن حسين فريدون قدم استشارات فعالة لنقل المسؤوليات إلى البنوك وغيرها من القطاعات المؤثرة في الاقتصاد للأفراد، مقابل مبالغ ضخمة دفعت له”، مشيراً إلى أن “أحد مبالغ الرشوة وغسيل الأموال التي تلقاها حسين فريدون بلغت نحو مليون دولار أمريكي”.

وتابع المصدر أنه من المتوقع أن تصدر أحكام قاسية بحق حسين فريدون شقيق روحاني، منوهاً إلى أن “الرئيس روحاني لم يعترض على تقارير النيابة العامة بعد الاطلاع على محتويات القضية المرفوعة ضد حسين فريدون”.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

بالإجماع.. الاتحاد الأوروبي يرفض إدراج المملكة في لائحة سوداء لغسل الأموال

بالإجماع.. الاتحاد الأوروبي يرفض إدراج المملكة في لائحة سوداء لغسل الأموال

ضبط مضيف طيران ماليزي بلندن.. ارتكب جريمة غير متوقعة

ضبط مضيف طيران ماليزي بلندن.. ارتكب جريمة غير متوقعة

اكتشاف عامل هندي يتاجر بمئات الملايين.. ويعطي الكفيل الـ«فتات» (فيديو)

اكتشاف عامل هندي يتاجر بمئات الملايين.. ويعطي الكفيل الـ«فتات» (فيديو)

تحقيقات في جريمة «غسل أموال» بالشرقية.. إدارة البنك اكتشفتها

تحقيقات في جريمة «غسل أموال» بالشرقية.. إدارة البنك اكتشفتها

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

«الهياط والتباهي».. ظواهر سلبية يتمنى المغردون زوالها 
تقارير وحوارات

«الهياط والتباهي».. ظواهر سلبية يتمنى المغردون زوالها 

المزيد
المتاجر الإلكترونية الوهمية .. إلى أين!!؟؟
تدوينات حرة

المتاجر الإلكترونية الوهمية .. إلى أين!!؟؟

المزيد
كَالْكُوزِ مُجَخِّيًا
مقالات

كَالْكُوزِ مُجَخِّيًا

المزيد
كيف تصبح إنسانًا جديدًا؟!
تدوينات حرة

كيف تصبح إنسانًا جديدًا؟!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>