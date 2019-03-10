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بالأسماء.. «المالية» تدعو متقدمات على وظائفها لمطابقة بياناتهن

بالأسماء.. «المالية» تدعو متقدمات على وظائفها لمطابقة بياناتهن
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة المالية أسماء 23 من المتقدمات على وظائفها والمعلنة في 1440/04/02هـ عبر موقع الوزارة، في حين طلبت الوزارة من المعلنة أسماؤهن مراجعة أي من فروع وزارة الخدمة المدنية، وذلك من اليوم الأحد الموافق 1440/07/03هـ، إلى يوم الثلاثاء الموافق 1440/07/05هـ؛ وذلك لاستكمال إجراءات المطابقة النهائية بهدف مطابقة ما سجلوه على برنامج جداره من بيانات مع ما لديهم من وثائق أصلية.

– وتؤكد وزارة المالية أن الدعوة للمطابقة لا تعني الترشيح وإنما لمراجعة صحة البيانات، وأن أسماء المرشحات النهائية سوف تعلن على موقع وزارة المالية.

الطلبات:
طلبت وزارة المالية من المعلنة أسماؤهن عند مراجعتهن فروع وزارة الخدمة المدنية اصطحاب الوثائق التالية للمطابقة:
1 – الهوية الوطنية.
2 – أصل وثيقة التخرج، موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج.
3 – الحاصلات على الدرجة الجامعية الخارجية يتطلب إرفاق معادلة التعليم العالي.

وأوضحت وزارة المالية إلى أن من لم تحضر أصول الوثائق مستوفية لجميع مكوناتها النظامية خلال فترة المطابقة لن يتم النظر في المستندات التي تتوفر بعد نهاية الفترة المحددة للمطابقة، ومن تراجعت خلال فترة المطابقة سيعتبر ذلك عدولاً منها عن رغبته في التوظيف.

الأسماء:

الهوية الوطنيةالاسم
3556******أثير عبدالعزيز محمد الجربوع
1676******أروى سعد بن عبدالله البواردي
3902******أمل علي أحمد الغامدي
0172******أبرار عبدالله أحمد بتوه
8623******أروى علي عثمان العجلان
6966******أروى فتحي حسين حضيري
8200******تهاني عبدالله سعيد الزهراني
9900******خولة طلال عباس المحروقي
6757******داليا خالد يحيى زاحم
9620******رؤى علي بن محمود سنبل
​2894******ريم علي ابن أحمد الغامدي​
​4503******ريما عبدالله فرحان الثويني​
​0875******سارة بالقاسم محمد الشمراني​
2779******​​سارة ناصر سعد الهاجري
1688******​شهد صالح بن محمد السحيباني​
​4670******غيداء عبيد فالح النفيعي​
5266******​منى صنت صاهد الحربي​
5926******​منيرة محمد عبدالله الهذيلي​
3753******​مها عبدالسلام عبدالغني العسيري​
​8075******نوال محمد عبدالله العقيل​
​3523******نورة إبراهيم بن أحمد البراك​
2662******​نورة حسن عامر العامري​
5378******​نوف عبدالعزيز بن إبراهيم الجريفاني​
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