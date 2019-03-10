آلية عسكرية تتسبب في انهيار جزئي لجسر بـ«الكويت» (فيديو)

تواصل – وكالات:

تسبب اصطدام آلية عسكرية في الكويت، اليوم الأحد، في انهيار جزئي بأحد الجسور قيد الإنشاء الخاصة بعبور الجِمال، في الكويت، وإلحاق أضرار مادية به.

وأوضح الجيش الكويتي في بيان له أن ”إحدى آلياته اصطدمت ظهر اليوم بالجسر على طريق الملك فهد بالقرب من منطقة بنيدر باتجاه مدينة الكويت، واقتصرت الأضرار على المادية دون وقوع إصابات بشرية“.

ووجهت رئاسة الأركان الجهات المعنية لديها بالتحقيق لمعرفة أسباب الحادث بالتنسيق مع جهات الاختصاص بوزارة الداخلية والهيئة العامة للطرق والنقل البري.

وكان ناشطون وثقوا حادث الاصطدام بعد أن انهار جزء من الجسر، وتضررت إحدى المركبات، وتم قطع الطريق نتيجة تراكم حطام الجسر قيد الإنشاء.