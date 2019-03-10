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وظائف مؤذنين وأئمة مساجد بـ«العويقيلة».. التفاصيل وطريقة التقديم

وظائف مؤذنين وأئمة مساجد بـ«العويقيلة».. التفاصيل وطريقة التقديم
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تواصل – الرياض:

أعلنت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالعويقيلة توفر وظائف مؤذنين وأئمة مساجد وجوامع؛ للعمل على بند المكافآت، في مساجد وجوامع محافظة العويقيلة؛ وذلك وفقاً للمسميات وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:
1 – إمام مسجد (مسجد الإمام الشافعي – حي الروضة).
2 – إمام مسجد (مسجد المعيوف – حي الروضة).
3 – مؤذن مسجد (مسجد سعد بن عبادة – حي الروضة).
4 – إمام مسجد (مسجد قرية ابن عايش – قرية ابن عايش).
5 – مؤذن مسجد (مسجد والدي بندر عشوي – حي الخليج).
6 – مؤذن مسجد (مسجد زيد بن الأرقم – حي الخليج).
7 – مؤذن جامع (مسجد جامع الكاسب – قرية الكاسب).
8 – إمام جامع (مسجد جامع الكاسب – قرية الكاسب).
9 – إمام مسجد (مسجد صلاح الدين الأيوبي بالدويد – مركز الدويد).
10 – مؤذن مسجد (مسجد أم ضحوي المطران بالمركوز – قرية المركوز).
11 – مؤذن مسجد (مسجد عائشة العتيق – حي الخليج).
12 – إمام جامع (جامع بالمركوز – قرية المركوز).

موعد وطريقة التقديم:يبدأ التقديم غداً الاثنين بتاريخ 1440/07/04هـ ولمدة 10 أيام من تاريخه، وعلى من يجد في نفسه الكفاءة وتنطبق عليه الشروط التقدم للإدارة بطلب التعيين (خلال أوقات الدوام الرسمي في الفترة الموضحة أعلاه).

للاستفسار (أثناء الدوام الرسمي) من خلال الهاتف التالي: 0146690060 تحويلة 105.

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