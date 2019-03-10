وظيفة إدارية لحملة الثانوية بمستشفى الملك عبدالله الجامعي

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أعلن مستشفى الملك عبدالله الجامعي توفر وظيفة شاغرة لحملة الثانوية العامة فما فوق من ذوي الخبرة؛ للعمل بمسمى (مساعد أول العلاقات الحكوميةGovernment Relations Assistant I)، واشترط المستشفى أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

المسمى الوظيفي:

– مساعد أول العلاقات الحكومية (Government Relations Assistant I).

الشروط:

1 – أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2 – شهادة الثانوية العامة مع 10 سنوات من الخبرة.

3 – أو درجة دبلوم لمدة سنتين في الموارد البشرية، إدارة المستشفيات أو بتخصص آخر ذي صلة مع خبرة 6 سنوات.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 2019/03/10م وينتهي يوم الجمعة بتاريخ 2019/03/15م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي:(اضغط هنا).