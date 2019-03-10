الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

متى تودع المملكة «الكتلة الباردة» بشكل كامل؟.. إليك خريطة التوقعات

متى تودع المملكة «الكتلة الباردة» بشكل كامل؟.. إليك خريطة التوقعات

بالأرقام.. حساب المواطن يكشف عن تفاصيل الدفعة الجديدة

بالأرقام.. حساب المواطن يكشف عن تفاصيل الدفعة الجديدة

كارثة بسبب «التطعيم» في دولة عربية.. وفاة 11 رضيعاً واستقالة وزير

كارثة بسبب «التطعيم» في دولة عربية.. وفاة 11 رضيعاً واستقالة وزير

عسير.. أحد أقارب المواطن «المقتول بيد شقيقه» يروي تفاصيل جديدة للجريمة

عسير.. أحد أقارب المواطن «المقتول بيد شقيقه» يروي تفاصيل جديدة للجريمة

تعرّف على خصائص ومزايا تقنية «eSIM».. تُطبق في المملكة قريباً

تعرّف على خصائص ومزايا تقنية «eSIM».. تُطبق في المملكة قريباً
0

تواصل – فريق التحرير:

أوضح الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي أن تقنية eSIM المزمع تطبيقها رسمياً في المملكة قريباً، لا تحتاج شريحة لتركيبها في الجوال.

وأضاف الحمادي في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن eSIM عبارة عن شريحة مركبة من المصنع تلقائياً، يمكنك برمجتها وربطها آلياً برقمك في أي شركة اتصال، وبهذه التقنية لن تحتاج الذهاب لشركة الاتصالات لتحصل على شريحة جديدة أبداً.

وتابع أن شريحة eSIM تتيح إمكانية تركيب أكثر من رقم على نفس الجوال بدون الحاجة لشريحة لكل رقم، بالإضافة إلى نقل رقمك من جهاز لآخر بسهولة عبر الخدمات الإلكترونية.

وقد بدأت الشريحة الكبيرة “SIM” في عام 1990 تقريباً، وبدأت تصغر شيئاً فشيئاً حتى وصلت إلى شريحة غير ملموسة بعد 25 عام تقريباً!.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

استيراد 860 ألف كيلوجرام من خشب العود خلال 2018.. بهذه التكلفة

استيراد 860 ألف كيلوجرام من خشب العود خلال 2018.. بهذه التكلفة

تمرين درع الجزيرة المشترك يختتم تدريباته في الجبيل.. غداً

تمرين درع الجزيرة المشترك يختتم تدريباته في الجبيل.. غداً

وزير بنغلاديشي: عمالتنا تجد كل التقدير والمعاملة المميزة داخل المملكة

وزير بنغلاديشي: عمالتنا تجد كل التقدير والمعاملة المميزة داخل المملكة

«الاتحاد الأوروبي» يرفض بالإجماع إدراج المملكة في «السوداء»

«الاتحاد الأوروبي» يرفض بالإجماع إدراج المملكة في «السوداء»

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

«الهياط والتباهي».. ظواهر سلبية يتمنى المغردون زوالها 
تقارير وحوارات

«الهياط والتباهي».. ظواهر سلبية يتمنى المغردون زوالها 

المزيد
المتاجر الإلكترونية الوهمية .. إلى أين!!؟؟
تدوينات حرة

المتاجر الإلكترونية الوهمية .. إلى أين!!؟؟

المزيد
كَالْكُوزِ مُجَخِّيًا
مقالات

كَالْكُوزِ مُجَخِّيًا

المزيد
كيف تصبح إنسانًا جديدًا؟!
تدوينات حرة

كيف تصبح إنسانًا جديدًا؟!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>