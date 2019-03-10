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«سي إن إن»: «سعودي» ضمن ضحايا الطائرة الإثيوبية المنكوبة
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تواصل – وكالات:

كشفت المتحدثة باسم الخطوط الإثيوبية، عن جنسيات الركاب الذين كانوا على متن رحلتها المتجهة إلى كينيا والبالغ عددهم 157 راكباً، التي تحطمت بعد إقلاعها من العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا.

وقالت المتحدثة باسم الخطوط الإثيوبية وفقاً لـ”cnn”: إن الركاب ينتمون إلى 32 جنسية مختلفة، بينهم سعودي و6 مصريين، وجاءت جنسياتهم على النحو التالي:

الصين – 5 أشخاص.

كندا – 19 شخصاً.

كينيا – 32 شخصاً.

النمسا – 3 أشخاص.

بلجيكا – شخص واحد.

ألمانيا – 5 أشخاص.

جيبوتي – شخص واحد.

مصر – 6 أشخاص.

إسبانيا – شخصان.

إثيوبيا – 9 أشخاص.

فرنسا – 7 أشخاص.

بريطانيا – 7 أشخاص.

إندونيسيا – شخص واحد.

إسرائيل – شخصان.

الهند – 4 أشخاص.

أيرلندا – شخص واحد.

إيطاليا – 8 أشخاص.

المغرب – شخصان.

موزمبيق – شخص واحد.

النرويج – شخص واحد.

بولندا – شخصان.

روسيا – 3 أشخاص.

رواندا – شخص واحد.

السعودية – شخص واحد.

السودان – شخص واحد.

الصومال – شخص واحد.

صربيا – شخص واحد.

سلوفاكيا – 4 أشخاص.

السويد – 3 أشخاص.

توغو – شخص واحد.

أوغندا – شخص واحد.

أمريكا – 8 أشخاص.

اليمن: شخص واحد.

نيبال – شخص واحد.

نيجيريا – شخص واحد.

جنسية غير محددة – شخصان.

يُذكر أن الإذاعة الإثيوبية كانت قد أكدت عدم وجود ناجين بين الركاب البالغ عددهم 149 والطاقم المكون من 8 أشخاص.

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