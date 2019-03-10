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اكتشاف «جهاز تتبع» على ظهر «نسر ميت» بجازان

اكتشاف «جهاز تتبع» على ظهر «نسر ميت» بجازان
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تواصل – جازان:

عثر شاب سعودي على نسر مهاجر ميت وعلى ظهره جهاز “تتبع”، وذلك في أحد المستنقعات جنوب المملكة.

وكان شاب سعودي يتجول على قدميه في وادي طفشة بمحافظة الريث بمنطقة جازان، وبالقرب من المستنقع عثر على نسر ميت ووجد على ظهره جهاز تتبع كان مطبوعاً عليه بريد إلكتروني.

واتضح أن الجهاز تم تركيبه على النسر في كازاخستان كجزء من دراسة مسارات رحلة نسر وهو واحد من أصل 20 نسراً تم تتبعه بدءاً من عام 2018.

وأشار الخبراء إلى أن بعض ما تناقل حول ربط جهاز التتبع على ظهر النسر قبل 20 عاماً، يعد معلومات مغلوطة حيث إن هذا النوع من الجهاز ” OrniTrack ” لم يكن متوفراً قبل 20 عاماً فضلاً عن عمر البطاريات القصيرة جداً.

وتم فك شفرة الجهاز لرصد المسافة التي قطعها النسر التي كانت مثيرة وأظهرت قطعه لمسافات طويلة جداً، والمثير في الأمر هو تجنب النسر المسطحات المائية الكبيرة، على الرغم من تحليقه فوق كازاخستان والعراق والسعودية وجورجيا وعدد من الدول متفادياً الطيران فوق البحر الأسود لأكثر من مرة، وصولاً إلى المملكة العربية السعودية.

يُذكر أن دراسات بريطانية تؤكد أن النسر يمكنه أن يقطع مسافة 355 كلم في اليوم الواحد، ويفضل الهجرة والتنقل.

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