«النقل»: إسناد مخالفات حافلات المعتمرين بجازان إلى شركة تحكم 

تواصل – جازان:

أوضح مدير إدارة النقل بفرع وزارة النقل بمنطقة جازان، أنه تم إسناد مخالفات النقل البري للمعتمرين إلى شركة تحكم لضبط المخالفات في نقطة أمن الدغارير والحمراء، وهم مرتبطون مباشرةً بهيئة النقل العام.

وأضاف “بالنسبة لمكاتب العمرة غير المرخصة؛ تم في السابق مخالفتهم وإغلاق معظمهم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة (البلدية والشرطة) ولنا حملات مستمرة في ذلك”.

وتابع أن أغلب المكاتب التي تم رصدها غير مرخصة وتشتغل عبر الجوال وأغلبها “عرب”، وعمل لهم ضبط أمني في مركز أمن نقطة الحمراء بالدرب، لأيام محددة من كل أسبوع بالتزامن مع موعد انطلاقهم من مدينة جازان.