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«الإسكان التنموي» يطلق منصة إلكترونية للربط بالجمعيات الأهلية

«الإسكان التنموي» يطلق منصة إلكترونية للربط بالجمعيات الأهلية
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تواصل – الرياض:

أطلق برنامج الإسكان التنموي التابع لوزارة الإسكان، منصة إلكترونية متخصصة للربط بين البرنامج وشركائه في الجمعيات الأهلية في مختلف مدن ومناطق المملكة؛ بهدف تسهيل الوصول للأسر الأشد حاجة، المسجلة في الجمعيات الأهلية من مستفيدي الضمان الاجتماعي، وسرعة تلبية احتياجها من خلال توفير المسكن المناسب، وكذلك لضمان عدم الازدواجية في تقديم الخدمات للأسر المسجلة في الجمعيات الأهلية.

وأوضح برنامج “الإسكان التنموي” في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن الخدمات التي تقدِّمها المنصة الجديدة تسهل لشركائها من الجمعيات الخيرية عملية التحقق من مستحقي الدعم السكني في الإسكان التنموي، والتعرف على حالة الضمان الاجتماعي للأسرة المستفيدة؛ وذلك من خلال التكامل المباشر مع خدمات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

كما تتيح المنصة إمكانية دخول الجمعيات لحسابها في المنصة، والوصول إلى حالات الدعم الممنوحة لمستفيديها بالتفصيل دون الحاجة لإعداد دراسة حالة، إضافة إلى تمكين الجمعيات من تسجيل المشاريع الإسكانية التي تنفذها لمستفيديها.

ونوه البرنامج بأن التسجيل في المنصة من قِبَل الجمعيات الأهلية، متاح لجميع الشركاء؛ لافتاً إلى أن أهمية المنصة تأتي من كونها تسهِّل على الجمعيات تحديد مستوى الاحتياج ضمن النطاق الجغرافي لعملها، وتقديم الخدمة بشكل أفضل، ويمكن للشركاء زيارة المنصة من خلال (الرابط).

يُذكر أن برنامج الإسكان التنموي هو إحدى مبادرات برنامج الإسكان ضمن رؤية المملكة 2030، ويهدف لتلبية احتياج الأسر الأشد حاجـة فــي المجتمــع من المساكن، وتمكيـنهم من تملـك المسكن المناسب أو الانتفاع به وفق احتياجاتهـم وقدراتهـم المادية.

ولضمان سرعة تلبية احتياج الأسر الأشد حاجة؛ فقد تم إبرام اتفاقيات شراكة مع أكثر من 200 جمعية أهلية منتشرة في جميع مناطق ومحافظات المملكة؛ لتتولى مهام التواصل وزيارة الأسر ومساعدتها باختيار المسكن، ومتابعة التسليم، وإدارة وتشغيل الوحدات السكنية.

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