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تعرّف على مواصفات أفضل جهاز بـ«ملتقى عالم الهواتف النقالة 2019»

تعرّف على مواصفات أفضل جهاز بـ«ملتقى عالم الهواتف النقالة 2019»
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تواصل – الرياض:

فاز الهاتف الذكي HUAWEI Mate X القابل للطي الذي يدعم شبكات الجيل الخامس، خلال ملتقى عالم الهواتف النقالة 2019 في برشلونة، بالجائزة المرموقة «أفضل جهاز نقال في ملتقى عالم الهواتف النقالة 2019» التي تمنحها «الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول».

وذلك بفضل مجموعة مزاياه المبتكرة والجديدة التي تشمل مفصل جناح الصقر الميكانيكي، وقدرة متقدمة على الاتصال عبر شبكات الجيل الخامس، وإمكانات تفاعله المبتكرة مع المستخدم، وتزويده بشاحن هواوي سوبرتشارج.

وتمنح الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول» هذه الجائزة الخاصة للهواتف النقالة المطروحة حديثاً أو التي ستطرح قريباً، وهي تمثل أعلى تقدير لتقنيات المستقبل الرائدة.

وفي وقت سابق خلال ملتقى عالم الهواتف النقالة 2019 فازت هواوي أيضاً بعدد من جوائز الجمعية الأخرى، ومنها جائزة «أفضل هاتف ذكي لهذا العام» لهاتفها (HUAWEI Mate 20 Pro).

وقال أحد أعضاء لجان تحكيم الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول: «كان هذا العام أحد أكثر الأعوام الذي احتدمت فيه النقاشات بشأن أفضل الأجهزة النقالة الجديدة التي ظهرت في ملتقى عالم الهواتف النقالة، ويظهر هذا جلياً في نوعية الأجهزة التي ضمتها القائمة المختصرة النهائية للأجهزة المرشحة للفوز.

ومن بين تلك الأجهزة المميزة رأى أعضاء لجنة التحكيم أن Huawei Mate X يقدم جرعة أعلى من الابتكارات وينقل الهواتف الذكية إلى حقبة جديدة، فالجمع بين شاشة قابلة للطي ودعم شبكات الجيل الخامس أثار إعجابهم بشدة في جوائز شهدت منافسة حامية.

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