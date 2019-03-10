الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

متى تودع المملكة «الكتلة الباردة» بشكل كامل؟.. إليك خريطة التوقعات

متى تودع المملكة «الكتلة الباردة» بشكل كامل؟.. إليك خريطة التوقعات

بالأرقام.. حساب المواطن يكشف عن تفاصيل الدفعة الجديدة

بالأرقام.. حساب المواطن يكشف عن تفاصيل الدفعة الجديدة

كارثة بسبب «التطعيم» في دولة عربية.. وفاة 11 رضيعاً واستقالة وزير

كارثة بسبب «التطعيم» في دولة عربية.. وفاة 11 رضيعاً واستقالة وزير

عسير.. أحد أقارب المواطن «المقتول بيد شقيقه» يروي تفاصيل جديدة للجريمة

عسير.. أحد أقارب المواطن «المقتول بيد شقيقه» يروي تفاصيل جديدة للجريمة

مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضاً عند مستوى 8465 نقطة

مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضاً عند مستوى 8465 نقطة
0

تواصل – واس:

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم الأحد، منخفضاً 13.41 نقطة ليقفل عند مستوى 8465.75 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.6 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 130 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 105 آلاف صفقة سجلت فيها أسهم 61 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 106 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات: صناعات كهربائية، بوان، شاكر، أسلاك، وأسواق المزرعة الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: بنيان ريت، أنابيب السعودية، بوبا العربية، ميفك ريت، وصادرات، فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و4.36%.

فيما كانت أسهم شركات: دار الأركان، اليمامة للحديد، اتحاد اتصالات؛ كيان السعودية، والإنماء هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، اليمامة للحديد، اتحاد الاتصالات، سابك، والإنماء هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 32.01 نقطة ليقفل عند مستوى 3766.43 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 1.6 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 71 ألف سهم تقاسمتها 199 صفقة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«تداول»: إطلاق تغييرات جوهرية على «نمو – السوق الموازية»

«تداول»: إطلاق تغييرات جوهرية على «نمو – السوق الموازية»

مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 8456 نقطة.. 1.7 مليار قيمة التداول

مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 8456 نقطة.. 1.7 مليار قيمة التداول

مؤشر «سوق الأسهم» يغلق مرتفعًا عند مستوى 8210.16 نقطة

مؤشر «سوق الأسهم» يغلق مرتفعًا عند مستوى 8210.16 نقطة

مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند مستوى 7749.32 نقطة

مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند مستوى 7749.32 نقطة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

«الهياط والتباهي».. ظواهر سلبية يتمنى المغردون زوالها 
تقارير وحوارات

«الهياط والتباهي».. ظواهر سلبية يتمنى المغردون زوالها 

المزيد
المتاجر الإلكترونية الوهمية .. إلى أين!!؟؟
تدوينات حرة

المتاجر الإلكترونية الوهمية .. إلى أين!!؟؟

المزيد
كَالْكُوزِ مُجَخِّيًا
مقالات

كَالْكُوزِ مُجَخِّيًا

المزيد
كيف تصبح إنسانًا جديدًا؟!
تدوينات حرة

كيف تصبح إنسانًا جديدًا؟!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>