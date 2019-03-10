حيلة بسيطة لاستعادة نظافة «غسالة الملابس» (صور)

تواصل – وكالات:

كشفت إحدى الأمهات المولعات بالتنظيف عن طريقة رخيصة وسهلة لتنظيف أدراج الغسالات في دقائق باستخدام أدوات متوفرة في كل منزل.

ويمكن لدرج الغسالة المتسخ أن يجعل الملابس أكثر قذارة أثناء عملية الغسيل، لكن يمكن باستخدام أربعة مكونات فقط استعادة نظافة ولمعان الغسالة، وهي: سائل تنظيف من نوعية جيدة، وفرشاة أسنان قديمة، وبيكربونات الصودا، والخل الأبيض.

وشاركت المرأة التي يعتقد أنها من المملكة المتحدة هذه الحيلة على مجموعة في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فبعد شطف الغسالة باستخدام المنظف، استخدمت فرشاة الأسنان لتنظيف كافة الزوايا.

وفي مرحلة لاحقة، وضعت مزيجاً من بيكربونات الصوديوم مع الخل الأبيض، لإزالة كافة الروائح والأوساخ من درج الغسالة.

ولإنهاء العملية بالكامل، قامت المرأة بتشغيل الغسالة على حرارة 90 درجة مئوية لبعض الوقت، مما يساعد على التخلص نهائياً من كافة البقع وكتل العفن المتبقية، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وحظيت هذه الطريقة على إعجاب العديد من مستخدمات فيس بوك، وعلقت الكثيرات بالقول إنهن سيستخدمنها في المرة القادمة لتنظيف آلة الغسيل واستعادة لمعانها.