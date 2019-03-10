10 مليارات ريال لطريقي جازان مع جدة وعسير.. وإعادة طرح مناقصة مطار أبها

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

متى تودع المملكة «الكتلة الباردة» بشكل كامل؟.. إليك خريطة التوقعات

متى تودع المملكة «الكتلة الباردة» بشكل كامل؟.. إليك خريطة التوقعات

بالأرقام.. حساب المواطن يكشف عن تفاصيل الدفعة الجديدة

بالأرقام.. حساب المواطن يكشف عن تفاصيل الدفعة الجديدة

كارثة بسبب «التطعيم» في دولة عربية.. وفاة 11 رضيعاً واستقالة وزير

كارثة بسبب «التطعيم» في دولة عربية.. وفاة 11 رضيعاً واستقالة وزير

عسير.. أحد أقارب المواطن «المقتول بيد شقيقه» يروي تفاصيل جديدة للجريمة

عسير.. أحد أقارب المواطن «المقتول بيد شقيقه» يروي تفاصيل جديدة للجريمة

10 مليارات ريال لطريقي جازان مع جدة وعسير.. وإعادة طرح مناقصة مطار أبها

10 مليارات ريال لطريقي جازان مع جدة وعسير.. وإعادة طرح مناقصة مطار أبها
0

تواصل- متابعات:

أعلن وزير النقل نبيل العامودي عن تخصيص 6 مليارات ريال لإنشاء طريق يربط بين منطقة عسير ومنطقة جازان، بطول 136 كم، ويحتوي 11 نفقاً بطول 9.2 كم و55 جسراً بطول 19 كم.

وأشار العامودي خلال الإعلان عن خطة استكمال المشروعات الأساسية لمنطقة عسير اليوم الأحد، إلى تخصيص 4 مليارات ريال لتنفيذ طريق مزدوج بين جدة وجازان بطول 700 كم.

وكشف عن إعادة طرح مناقصة تصميم مطار أبها الجديد لوجود إشكاليات فنية وقانونية في المناقصة السابقة، مشيرا إلى أن المطار الجديد سيكون خامس أكبر مطار في المملكة، وسيتسع لـ8 ملايين مسافر.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

بتوجيه ولي العهد.. عسير تستكمل مشروعاتها الأساسية في الصحة والنقل

بتوجيه ولي العهد.. عسير تستكمل مشروعاتها الأساسية في الصحة والنقل

وزير الإسكان يشدد على سرعة إنجاز المشروعات الجديدة

وزير الإسكان يشدد على سرعة إنجاز المشروعات الجديدة

«الأرصاد» تُنبه: أمطار رعدية متوقعة على منطقة جازان

«الأرصاد» تُنبه: أمطار رعدية متوقعة على منطقة جازان

احتجاز عامل في «كندرة جدة».. بعد انهيار سقف المنزل عليه

احتجاز عامل في «كندرة جدة».. بعد انهيار سقف المنزل عليه

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

«الهياط والتباهي».. ظواهر سلبية يتمنى المغردون زوالها 
تقارير وحوارات

«الهياط والتباهي».. ظواهر سلبية يتمنى المغردون زوالها 

المزيد
المتاجر الإلكترونية الوهمية .. إلى أين!!؟؟
تدوينات حرة

المتاجر الإلكترونية الوهمية .. إلى أين!!؟؟

المزيد
كَالْكُوزِ مُجَخِّيًا
مقالات

كَالْكُوزِ مُجَخِّيًا

المزيد
كيف تصبح إنسانًا جديدًا؟!
تدوينات حرة

كيف تصبح إنسانًا جديدًا؟!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>