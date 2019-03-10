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«الهياط والتباهي».. ظواهر سلبية يتمنى المغردون زوالها 

«الهياط والتباهي».. ظواهر سلبية يتمنى المغردون زوالها 
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تواصل – فريق التحرير:

أطلق رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” هاشتاق لرصد بعض الظواهر الاجتماعية السلبية التي يرغبون في زوالها من المجتمع السعودي.

وتمنت إحدى المغردات زوال ظاهرة وغردت قائلة: “المجاهرة بالمعاصي حتى وصلنا اننا ما ننكر المنكر واعتدنا عليه نسال الله السلامة والعافيه من الذنوب” وأيضا “عمل المرأة في مكان لا يليق فيها من اختلاط وجلوسها في العمل إلى وقت متاخر”.

وانتقدت أخرى انتشار التبرج بين النساء بقولها: “تبرج النساء إلى كل يوم في زيادة، مو معقول بنات بمكان عام تشوفهم تحسبهم رايحين زواج من كثر المبالغة اللي هم فيها”.

فيما قال مغرد إنه يتمنى زوال ظاهرة “النفاق الاجتماعي ببعض الأسر.. التباهي وخدمة البعيد وأقاربه لو هم جوعانين ما درى عنه”، كما تمنى مغرد زوال ظاهرة “الشيميلات، صرنا ما نفرق بين الولد والبنت”.

كما تنوعت بقية الظواهر السلبية عند بعض المغردين ما بين الهياط، وجعل الحمقى مشاهير، والواسطة، والتذلل تحت أقدام الناس.

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