أنظمة الإنذار الذكية تعرض 3 ملايين سيارة لخطر الاختراق

تواصل – وكالات:

حذر خبراء في إحدى شركات أمن المعلومات من مخاطر أنظمة الإنذار الذكية في السيارات، وأنها تحتوي على ثغرات يمكن أن تسمح لقراصنة المعلومات بتتبع السيارات وفتح أبوابها ووقف محركها في بعض الحالات.

وقال الخبراء في شركة “بن تست بارتنرز” إن هذه الثغرات الموجودة في اثنين من أشهر أنظمة الإنذار الذكية في العالم، يمكن استغلالها من خلال خطوتين بسيطتين.

وأشار موقع “سي نت دوت كوم” المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إن الخبراء اكتشفوا المشكلات في أنظمة تنتجها شركتا “فايبر” و”باندورا كار آلارم سيستم” وهما من أكبر شركات إنتاج أنظمة الإنذار الذكية للسيارات في العالم.

وتستخدم أنظمة الشركات في حوالي 3 ملايين سيارة، وتتيح هذه الأنظمة لصاحب السيرة معرفة مكانها في ساحات الانتظار أو الشوارع المزدحمة مثلا وكذلك فتح أبوابها عن بعد باستخدام هاتفه الذكي.

وبحسب شركة “بن تست بارتنرز” فإنها اكتشفت هذه الثغرات في أكتوبر الماضي وأبلغت شركتي “فايبر” و”باندورا” بها في فبراير الماضي حيث تم علاج الثغرات في أقل من أسبوع.

وفي بيان صادر عن شركة “دايركتد إلكترونيكس” التي تمتلك “فايبر”، قالت إنها لا تعتقد أنه تم استخدام الثغرة بطريقة سيئة.

وأضافت أنها “تعمل بصورة فورية مع موفر الخدمة لنا من أجل اكتشاف المشكلات الأمنية وعلاجها. وبعد التحقيق توصلنا إلى أن هذه الثغرة كانت نتيجة غير مقصودة لتحديث أخير من جانب موفر الخدمة لدينا”.

وأشار “كين مونرو” مؤسس شركة “بن تست بارتنرز” إن فريقه لم يحتاج إلى اختراق نظام الإنذار الذكي نفسه، لآن تطبيق أجهزة “باندورا” مفتوحاً بدرجة كبيرة. كما اكتشف الباحثون مشكلة مماثلة في تطبيق “فايبر”.