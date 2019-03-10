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«تويتر» تطور خاصية «الإبلاغ» لحماية المعلومات الشخصية

«تويتر» تطور خاصية «الإبلاغ» لحماية المعلومات الشخصية
تويتر
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تواصل – وكالات:

طورت شبكة تويتر خاصية “الإبلاغ” عن التغريدات التي تحتوي على معلومات شخصية، بما يسمح للمستخدمين بتحديد نوع المحتوى الذي ينتهك خصوصيتهم.

وأعلنت “تويتر” عن التحديث الجديد عبر تغريدة على قناة “تويتر سيفتي” والتي تضمنت أيضاً رسماً بلغة “جيف” لعرض طريقة استخدام الخاصية خطوة بخطوة. وسيكون لدى المستخدم الآن خيار تحديد ما إذا كانت أي تغريدة تكشف عن بيانات اتصاله أو عنوان منزله أو المعلومات المالية أو رقم بطاقة الهوية الرسمية الخاصة به.

ونقل موقع “سي نت دوت كوم” المتخصص في موضوعات التكنولوجيا عن شركة “تويتر” القول إن الخاصية الجديدة ستساعد موقع التواصل الاجتماعي “في مراجعة التغريدات المبلغ عن احتوائها على معلومات شخصية بصورة أسرع”.

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