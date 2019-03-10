بالأرقام.. حساب المواطن يكشف عن تفاصيل الدفعة الجديدة

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أودع برنامج حساب المواطن، اليوم الأحد، 2.5 مليار ريال مخصص دعم لمستفيدي الدفعة السادسة عشرة لشهر مارس من العام الجاري، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة عن الدفعة السابقة 16.6 مليون ريال، وبلغ نسبة المستفيدين المستوفين لشروط الأهلية والاستحقاق 84% ليصبح عددهم في هذه الدفعة أكثر من 12.5 مليون مستفيد وتابع.

فيما بلغ إجمالي الدفعات منذ انطلاق البرنامج وحتى الدفعة الحالية أكثر من 37.3 مليار ريال بينما بلغ مجموع المدفوعات بأثر رجعي لـ 16 دفعة أكثر من 308 مليون ريال.

وذكر المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني بأن 44% من إجمالي المستفيدين تحصلوا على الاستحقاق الكامل بمتوسط دعم بلغ 1000 ريال للأسرة الواحدة، مبيناً أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج تجاوز 2.2 مليون مستفيد بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.7 مليون مستفيد، كما بلغ عدد المستقلين المستوفين لشروط الأهلية والاستحقاق في دفعة شهر مارس أكثر من 1.4 مليون مستفيد.

وبيّن القحطاني بأن الاستحقاق يتم احتسابه بناءً على إجمالي الدخل الشهري للأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، مشدداً على أهمية تحديث المعلومات عندما يطرأ أي تغيير في الدخل والبيانات خلال خمسة عشرة يوماً لتجنب عدم الاستحقاق في دفعة أبريل القادم.

كما يمكن للمستفيدين التعديل والإضافة على بياناتهم من خلال الدخول على حسابهم عبر (الرابط التالي)، في الوقت الذي تقوم فيه خدمة العملاء بالبرنامج بالرد على أي استفسار قد يواجه المستفيدين على موقع التواصل الاجتماعي تويتر Citizen_care@، أو عبر خدمة صوتك مسموع، أو بالاتصال على الرقم الموحد 19912.