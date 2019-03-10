إنهاء معاناة مريضة مع «ورم» في الفك العلوي بحفر الباطن

تواصل – فريق التحرير:

تمكن الفريق الطبي بمركز طب الأسنان التخصصي بحفر الباطن من إنهاء معاناة مريضة من ورم في الفك العلوي كان سبباً في معاناتها لأكثر من 5 سنوات.

وحضرت المريضة بعد تحويلها من قسم الطوارئ بمستشفى الملك خالد، وبعد إجراء الأشعة اللازمة تبين وجود ورم في الفك العلوي بحجم 33 سم، متصل بعصب العين والأنف والقناة الدمعية.

وقام الفريق الطبي بإجراء تدخل جراحي وذلك بفتح جرح داخلي وتحرير العصب الواقع تحت محجر العين، اتضح أن الورم عبارة عن كيس تكون من بقاقا القناة الدمعية، وبعد ساعة ونصف تمكن الفريق الطبي من استئصال الورم وتكللت العملية بالنجاح التام.