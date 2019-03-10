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اتفاقية لتمكين المكفوفين من استخدام أجهزة الصرف الآلية

اتفاقية لتمكين المكفوفين من استخدام أجهزة الصرف الآلية
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تواصل – واس:

وقعت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وبنك البلاد، اتفاقية تمكين المكفوفين من استخدام أجهزة الصرف الآلية ATM لبنك البلاد.

ووقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة الدكتور هشام الحيدري، وعن بنك البلاد الرئيس التنفيذي عبدالعزيز العنيزان.

ومن المقرر أن يتم تزويد أجهزة الصرف الآلية بتقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف تقديم خدمات الصيرفة الإلكترونية بكل مرونة ودون الحاجة لمساعدة الآخرين.

وستشمل هذه المبادرة في مرحلتها الأولى على تهيئة 100 جهاز صراف آلي في مختلف مناطق المملكة بما يتلاءم مع احتياجات ذوي الإعاقة، خلال مدة زمنية لا تتجاوز 6 أشهر مما يسهل عليهم استخدامها، وبالتالي ممارسة أحد أهم الجوانب في حياتهم بكل يسر وسهولة.

وقال الدكتور الحيدري: إن المبادرة تصب في إطار خدمة ذوي الإعاقة والمكفوفين خصيصاً، من خلال توفير التقنيات التي تعزز استقلاليتهم وتمكينهم وصولا إلى دمجهم في المجتمع.

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