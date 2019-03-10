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السجن 10 أعوام لماليزي أساء للإسلام والرسول الكريم

السجن 10 أعوام لماليزي أساء للإسلام والرسول الكريم
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تواصل – وكالات

ذكرت الشرطة الماليزية أن مواطنًا ماليزيًا سُجن لتنفيذ حكم مدته 10 أعوام، فيما جرى توجيه تُهم لثلاثة آخرين بعدما شتموا الإسلام والنبي محمداً (صلى الله عليه وسلم)، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ووصف الحكم بالأشد بقضية من هذا النوع في البلد الذي تقطنه غالبية مسلمة، وزاد فيه القلق من التوتر العرقي والديني على مدى الأشهر الماضية.

وقال محمد فوزي هارون، المفتش العام للشرطة الماليزية، في بيان، إن «الشخص الذي صدر بحقه الحكم، دون الإعلان عن اسمه، أقرَّ بذنبه في 10 تهم بإساءة استخدام شبكات التواصل الاجتماعي»، مضيفًا أن «العقوبة يُجرى تنفيذها على التوالي»، والعقوبة القصوى في كل تهمة تصل إلى السجن لمدة عام واحد، أو غرامة تصل إلى 50 ألف رنجيت (12228 دولارًا)، أو كليهما.

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