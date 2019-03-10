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مسؤول بغرفة مكة يكشف عن أنظمة ذكية تتابع إنجاز المنشآت

مسؤول بغرفة مكة يكشف عن أنظمة ذكية تتابع إنجاز المنشآت
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تواصل- متابعات:

أكد مدير عام قطاع تطوير الأعمال والخدمات بغرفة تجارة وصناعة مكة المكرمة المهندس فواز نشار أهمية التخطيط الاستراتيجي كعمل قيادي داخل المنظمات المختلفة لتحقيق الأهداف والتوجهات المطلوبة.

جاء ذلك خلال مشاركته بورقة عمل بعنوان «دور الأتمتة الاستراتيجي في المنظمة» في مؤتمر القيادة الاستراتيجية، الذي يعقد في القاهرة.

وبيَّن وفقاً لـ«عكاظ» أن الأنظمة الذكية تستقرئ البيانات وتحللها وتعالجها، ثم تيسر السبيل إلى استخراج عدد من التقارير الدقيقة حول الخطة.

وأشار إلى أهمية استخدام الأنظمة الإلكترونية التي تتلاءم مع المنشأة وتقوم بمتابعة الخطط الاستراتيجية؛ للتحقق من سير العمل وتنفيذ الخطة التي ترصد لها وقتاً لتنفيذها بما يراوح بين 3 إلى 5 سنوات، إضافة إلى متابعة نسب الإنجاز لصالح المنشأة بصورة دائمة عن طريق النظام.

ولفت إلى أن تقنية المعلومات ستزيح التقارير التقليدية وتلك التي يتم إعدادها يدوياً؛ الأمر الذي سيوفر الكثير من الجهد والوقت والمال على المنشآت ويضعها على منصة حقيقية للنجاح وتحقيق أهدافها الاستراتيجية.

وأفاد بأن الإدارات العليا تفرض مهمات مراقبة الأداء من خلال توفر المعلومات والبيانات بشكل سريع ولحظي؛ لاستدراك الأمور العالقة.

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