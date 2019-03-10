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6 ملفات مهمة تناقشها ندوة مستقبل الخدمات الصحية.. تعرف عليها

6 ملفات مهمة تناقشها ندوة مستقبل الخدمات الصحية.. تعرف عليها
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تواصل – متابعات

يرعى وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة (الاثنين) بعد المقبل ندوة “مستقبل الخدمات الصحية بالمملكة”، التي تنظمها اللجنة الصحية في مجلس الشورى، وتشارك فيها الجهات المعنية بالشأن الصحي.

وتستعرض الندوة عدة ملفات أهمها: خصخصة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والتأمين الصحي على المواطنين، ورفع رسوم الهيئة السعودية للتخصصات الطبية، وبطالة أطباء الأسنان، وتحويل مستشفى التخصصي إلى مستشفى خاص، ووضع ومستقبل الخدمات الصحية.

من جانبه، أوضح الدكتور عبدالإله ساعاتي رئيس اللجنة الصحية بمجلس الشورى أن هذه الندوة تهدف للتعريف بالرؤى المستقبلية للخدمات الصحية والخطط والبرامج التنفيذية لتحقيقها من الجهات والمؤسسات ذات العلاقة وفق برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.

وشدد على أن الندوة تسهم في تنسيق الجهود وتبادل الآراء ودعمها بين الجهات الصحية المختلفة في المملكة، وصولا لهدف تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.

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