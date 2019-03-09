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الصيام والطعام النباتي علاج لالتهاب القولون.. كيف ذلك؟

الصيام والطعام النباتي علاج لالتهاب القولون.. كيف ذلك؟
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تواصل – وكالات:

قالت نتائج دراسة جديدة إن النظام الغذائي قليل السعرات والغني بالعناصر النباتية يعالج التهاب القولون المزمن ومرض كراون، ويصلح التلف الذي أصاب الأمعاء.

ويصيب مرض كراون القناة الهضمية كلها بالالتهابات، بدءاً من المريء وصولاً إلى الشرج، بينما يقتصر التهاب القولون على الأمعاء.

وبحسب الدراسة التي أجريت في جامعة ساوثرن كاليفورنيا يمكن علاج هذا النوع من الالتهابات بتكرار تناول سعرات حرارية قليلة وزيادة كمية الأطعمة النباتية.

ويصف الباحثون هذا النظام الغذائي بأنه أشبه ما يكون بالصيام من حيث تناول سعرات حرارية قليلة، مع الاكتفاء بالأطعمة النباتية.

وقد أظهرت التجارب التي أجريت على الفئران أن هذه الطريقة تصلح التلف الذي أصاب خلايا الأمعاء والقناء الهضمية نتيجة إصابتها بالالتهابات.

ونُشرت نتائج الدراسة في مجلة “سِل ريبورتس”، وأوصت بأن يتم علاج التهابات القولون ومرض كرون من خلال نظام غذائي يعتمد أساساً على الخضروات والمكسرات وزيت الزيتون، وتقليل كمية الطعام بالصيام، وتفادي الأطعمة الحيوانية.

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