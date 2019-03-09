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تعرَّف على حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد

تعرَّف على حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد
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تواصل – واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر نشاط الرياح السطحية الشمالية الشرقية خلال النهار مثيرة للأتربة و الغبار يحد من مدى الرؤية الأفقية في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وكذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية والرياض تمتد إلى منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، وسماء غائمة جزئيًا على جنوب المملكة تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات عسير و جازان و الباحة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية تتحول بعد الظهيرة جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة، و ارتفاع الموج من متر إلى مترين، و حالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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