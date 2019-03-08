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إصابة «مصرييّن» في حريق شقة بالمدينة المنورة

إصابة «مصرييّن» في حريق شقة بالمدينة المنورة
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تواصل – المدينة المنورة:

أعلن المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العقيد خالد مبارك الجهني، إصابة مقيمين من الجنسية المصرية بالعقد الثالث، إثر نشوب حريق بشقة في شارع فلسطين بالمدينة المنورة.

وقال المتحدث الإعلامي للمدينة المنورة، «تبلغنا عند الساعة  ٢٠:٢٥ من مساء السبت الموافق ١٤٤٠/٧/٢ عن حادث بشقة في شارع فلسطين بالمدينة المنورة»، مشيرًا إلى أنه تم توجيه فرق الدفاع المدني للموقع ‏وعند الوصول اتضح أن الحادث عبارة عن وميض لحظي نتيجة تسرب غاز داخل المطبخ بشقة بالدور الثالث ما أدى إلى تضرر جدار أحد الغرف وسقوطه على إحدى المركبات بالخارج وتضررها.

وأشار إلى وقوع إصابتين لمقيمين من الجنسية المصرية بالعقد الثالث تم نقلهما للمستشفى عن طريق الهلال الاحمر لتلقي العلاج اللازم، مؤكدًا السيطرة على الحادث، فيما يجرى وجاري استكمال ما يلزم من إجراءات بالموقع.

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