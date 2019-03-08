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السجن 130 شهراً لـ «ماليزي» أساء للإسلام على «فيسبوك»

السجن 130 شهراً لـ «ماليزي» أساء للإسلام على «فيسبوك»
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تواصل- وكالات:

ذكرت الشرطة الماليزية أمس (السبت) أن أحد المواطنين حكم عليه بالسجن لأكثر من 10 سنوات بتهمة إهانة الإسلام والنبي محمد صلى الله عليه وسلم على وسائل التواصل الاجتماعي.

و قال قائد الشرطة الوطنية الماليزية محمد فوزي هارون، إن الشخص المدان والمعروف باسم «أيا يي» في موقع «فيسبوك»، حكم عليه بالسجن 10 سنوات و 10 أشهر بعد إدانته بـ10 تهم تتعلق بنشاط معاد للدين وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

ولم يحدد هارون عدد التهم الموجهة عن كل جريمة، لكن القانون ينص على معاقبة من تثبت إدانتهم بأنشطة معادية للدين بالسجن مدة تراوح بين سنتين وخمس سنوات.

والحكم بإساءة استخدام شبكات التواصل هو السجن لسنة كحد أقصى أو غرامة تصل إلى 50 ألف رينغيت أو كليهما.

وتم توجيه الاتهام إلى 3 مستخدمين آخرين لشبكات التواصل الاجتماعي بإهانة الإسلام والنبي محمد، وكذلك الإساءة إلى الانسجام بين الأعراق.

وسيصدر الحكم على من أقر بالذنب في الأسبوع المقبل، بينما سيُحتجز الاثنان الآخران من دون كفالة لإطلاق سراحهما.

وتابع هارون أن “الشرطة تنصح بعدم إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي أو شبكات الاتصالات عن طريق التحميل أو المشاركة في أي شكل من أشكال الاستفزاز يمكن أن يمس بالحساسيات العرقية والدينية”.

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