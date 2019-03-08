أمانة تبوك تفتتح جسر تقاطع الأمير نايف مع طريق الملك خالد

تواصل- تبوك:

افتتحت أمانة منطقة تبوك، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، جسر تقاطع طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز مع طريق الملك خالد بمدينة تبوك.

وأوضح مدير إدارة مشاريع الجسور والأنفاق بالأمانة المهندس عبدالمجيد السراح، أن جسر تقاطع طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز مع طريق الملك خالد يعد من أحد أهم مشاريع الأمانة، التي تم الانتهاء من تنفيذها أخيرا، بحسب “عكاظ”.

وبين المهندس السراح، أن طول كامل الجسر بلغ 1250 متراً، كما بلغ طول الجسر الخرساني 295.5 متر، وبعرض 18.4 متر، بواقع 3 حارات مرورية لكل اتجاه.