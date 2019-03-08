حادث مفجع.. وفاة 11 رضيعاً تونسياً داخل مركز توليد

تواصل – وكالات:

أعلنت وزارة الصحة التونسية، عن تسجيل 11 حالة وفاة بين المواليد الجدد بمركز التوليد وطب الرضيع بالرابطة خلال يومي 7 و8 مارس الجاري.

وقالت الوزارة، في بيان: “نعلن بأسف شديد عن تسجيل 11 حالة وفاة بين الولدان المقيمين في مركز التوليد وطب الرضيع بالرابطة، خلال يومي 7 و8 مارس الحالي”.

وأضافت أن لجنة مختصة فتحت تحقيقًا للوقوف على الأسباب وراء وفاة الرّضع لتحديد المسؤوليّات، وسيتم إعلان النتائج مع انتهاء التحقيق.

وشددت على أن ”إدارة المركز اتخذت، بالتنسيق مع الطاقم الطبي وشبه الطبي، التدابير والإجراءات اللازمة، خاصة الوقائية والعلاجية منها، لتجنّب حدوث وفيات أخرى، ولمواساة عائلات الضحايا، ولمتابعة الوضع الصحي لباقي المقيمين في المركز“.

وزار وزير الصحة التونسي، عبدالرؤوف الشريف، صباح السبت، المركز للاطلاع على أوضاعه.