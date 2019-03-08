توجيه عاجل لجميع الجهات الحكومية بشأن إرسال «المستندات الرسمية»

تواصل – فريق التحرير:

كشفت مصادر ، عن صدور توجيهات لكافة الجهات الحكومية بمنع إرسال المستندات الرسمية لشركات نقل البريد في المملكة، باستثناء البريد السعودي.

وأكدت مصادر، أن وزير المالية محمد الجدعان شدد في برقية عاجلة لكافة الجهات الحكومية استنادًا إلى ما رفعه وزير الاتصالات عبدالله السواحة، بقصر العمل في كافة المراسلات الداخلية والخارجية مع البريد السعودي.

وأرجعت المصادر، أسباب التعميم، إلى اعتماد كثير من الجهات الحكومية على شركات نقل سريع مرخص لها للعمل بنقل الطرود البريدية، وليست مخولة بنقل المكاتبات التي بها مراسلات شخصية، الأمر الذي يعد مخالفًا لنظام البريد الصادر بالمرسوم الملكي بعام ١٤٠٦هـ، والذي ينص على نقل مرفق البريد وحده مواد بعائث بريد الرسائل الداخلية والخارجية بطريق مباشر أو غير مباشر في حدود الأنظمة.

وشددت التوجيهات على الجهات بقصر التعامل مع البريد السعودي في ذلك، وتجنب مخالفة الأنظمة والتعليمات.

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