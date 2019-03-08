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باكستان تغلق مجالها الجوي أمام الرحلات الدولية العابرة

باكستان تغلق مجالها الجوي أمام الرحلات الدولية العابرة
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تواصل – واس:

أعلنت هيئة الطيران المدني الباكستانية، اليوم السبت، عن بقاء المجال الجوي للبلاد مغلقاً أمام جميع الرحلات الدولية العابرة من الشرق إلى الغرب والعكس حتى يوم الاثنين المقبل.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أنه تم تأجيل فتح المجال الجوي الباكستاني أمام الرحلات الدولية العابرة للأجواء الباكستانية حتى الساعة 3 من مساء يوم الاثنين المقبل، مع السماح لبعض الرحلات المارة بين شمال وجنوب المجال الجوي بالتحليق فوق بعض المناطق.

وأضافت أنه تأجل فتح مطارات “سيالكوت” و”رحيم يار خان” و”سكردو” القريبة من حدود الهند، بعد أن أغلقت مجالها الجوي الأسبوع الماضي إثر إسقاط مقاتلة حربية هندية اخترقت مجالها الجوي وأسرت الطيار.

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