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طرح مشاريع مباني تعليمية تضخ استثمارات قيمتها 20 مليار ريال

طرح مشاريع مباني تعليمية تضخ استثمارات قيمتها 20 مليار ريال
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تواصل – متابعات:

قال الرئيس التنفيذي لشركة تطوير للمباني، المهندس فهد الحماد، إنه يتم حالياً طرح مشاريع مباني تعليمية مخصصة على مشغلين معتمدين، متوقعاً أن تسهم الفرص الاستثمارية العقارية في هذا المجال في ضخ استثمارات بنحو 20 مليار ريال بحلول عام 2020.

وأوضح أن المشاريع التعليمية تشمل جميع المراحل التعليمية، وهي مصممة وفق نموذج مطور، مؤكداً وفقاً لصحيفة “الاقتصادية” أهمية هذه المباني خاصة مع الطلب المتزايد للمباني التعليمة حالياً أو المتوقع خلال السنوات القادمة.

وأضاف الحماد أن هناك العديد من المدارس قائمة على مبان غير مهيأة، ويتعين عليها الانتقال إلى مبان تعليمية أو التعرض للإغلاق، مبيناً أن الاشتراطات الجديدة لوزارة التعليم تفرض أيضاً على المدارس الأهلية توفير مباني بيئة تعليمية مناسبة.

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