انفجار بحفل زواج في مكة بسبب «سيجارة» (فيديو)

تواصل – مكة المكرمة:

كاد أحد المصورين في حفل زواج يتسبب في كارثة، حينما أطفأ سيجارته في مكان لم يتوقعه أحد، ما أحدث انفجارا ، أصاب آخرين كانوا بالقرب منه بإصابات متوسطة.

وأظهر مقطع فيديو عددا من الحاضرين في حفل الزواج الذي أقيم في محافظة رابغ بمنطقة مكة المكرمة، وكان أحد الشبان يلقي كلمة، حينما قام مصور الحفل بإطفاء سيجارة في كيس البارود المتواجد على جانب المكان، ظناً منه أنه كيس القمامة.

وحدث أن انفجر البارود في وجهه وجسده، كما انتشرت نيران الانفجار لتطال أربعة من الحاضرين، الذين نُقلوا جميعا إلى المستشفى للعلاج.

يشار إلى أن الفوكلور الشعبي في بعض مناطق المملكة يضم ألواناً من “العرضة” تستعمل في بعضها بنادق البارود، ويحتاج مؤدوها إلى خبرة كبيرة ودرجة عالية من التركيز والدقة.