«الشورى» يدعو لوضع آلية تحفز المستهلكين لاستخدام الطاقة الشمسية

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دعت لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى، هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج للإسراع في وضع آلية مناسبة لحساب تعريفة الطاقة المصدرة لتحفيز المستهلكين على استخدام أنظمة الطاقة الشمسية والكهروضوئية الصغيرة.

وأكدت اللجنة في توصياتها حول تقرير الهيئة، أن الهدف الرئيس من تطبيقات أنظمة هذه الطاقة هو تمكين المستهلكين من تركيبها في منشآتهم للاستخدام الذاتي، وتخفيف الاستهلاك من الشبكة الكهربائية، وفقاً لصحيفة “الرياض”.

وشددت اللجنة على ضرورة أن تعمل الهيئة على تقديم حوافز جاذبة لكوادرها لضمان استمرارهم في العمل معها، وذلك بعد أن رصد تقرير وجود صعوبات تواجهها الهيئة باستقالة بعض المتخصصين وانتقالهم للعمل مع جهات أخرى تقدم لهم أجوراً أعلى، في الوقت الذي يفتقر فيه سوق العمل إلى كوادر متخصصة في المجالات التي ترغب فيها الهيئة.

وكانت هيئة تنظيم الكهرباء قررت في أكتوبر الماضي اعتماد المقابل المالي لتوصيل أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة.

يذكر أن الشركة “السعودية للكهرباء” بدأت في عام2017 فتح طلبات التقديم المبدئي على خدمة الخلايا الشمسية الكهروضوئية الصغيرة للمنازل والمنشآت، بهدف حصر المشتركين الراغبين في تركيب الأنظمة الشمسية، ضمن مرحلة دراسة حجم الطلب على الخدمة والطاقة المنتجة، وتأثيرها على الشبكة العامة.