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«دراسة» تكشف معوقات وحلول مشكلة البطالة في المملكة

«دراسة» تكشف معوقات وحلول مشكلة البطالة في المملكة
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تواصل – الرياض:

توصلت دراسة حديثة إلى أن هناك 3 معوقات أمام استيعاب سوق العمل السعودي للوظائف المطلوبة لحل مشكلة البطالة، مقدمة 6 حلول لتخطي هذه العقبات.

وأشارت الدراسة التي قدمت في مؤتمر “التنمية الاقتصادية المتوازنة” بجامعة الملك خالد، إلى أن أهم معوقات التوظيف وحل مشكلة البطالة بالمملكة تتمثل في: “عدم المعرفة الدقيقة بالوظائف التي يحتاج إليها سوق العمل، وعدم معرفة النسبة التي يحتاج إليها كل مجال، والجهل بمخرجات الجامعات التي تخدم سوق العمل”وفقاً لـ”الوطن”.

وقدمت الدراسة 6 حلول تضمنت: “توفير المشاريع المناسبة لطاقات الشباب، والاستغناء عن العمالة الوافدة غير الماهرة، وتوظيف العمالة المحلية بدلاً منها، وتطوير التعليم إلى مستويات تناسب احتياجات ومتطلبات سوق العمل، وتشجيع وتسهيل الاستثمار داخل الدولة”.

وتضمنت الحلول التي قدمتها الدراسة: “خفض رواتب بعض ذوي الرواتب العالية التي لا تتناسب وجهودهم واستثمار ذلك الجزء من الراتب في مجال وقطاع آخر، ودعم وتشجيع التعاون مع القطاع الخاص”.

وخرجت الدراسة بعدة توصيات:

– توفير القابلية المستدامة لتوظيف القوى العاملة عن طريق التنمية الاقتصادية المتوازنة.

– إشراك أصحاب العمل ومؤسسات المجتمع المدني في وضع الخطط الأكاديمية للجامعات.

– رسم استراتيجية الجامعات تحت مظلة التنمية الاقتصادية المتوازنة.

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