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«هيئة الدخل»: لا زيادة للزكاة على «القطاع الخاص» حالياً

«هيئة الدخل»: لا زيادة للزكاة على «القطاع الخاص» حالياً
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تواصل _ فريق التحرير :

كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل عدم وجود أي توجه حاليا  لزيادة الزكاة على القطاع الخاص، فيما أكدت التزامها باتباع أفضل السبل للقيام بواجبها المنصوص عليه في المادة الثالثة من تنظيم الهيئة العامة للزكاة والدخل المتمثل في تحصيل الزكاة .

وأشارت الهيئة إلى أهمية أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية دعما لاستقرار الأسواق المالية بما ينعكس على جاذبية الاستثمار ومبادئ الحوكمة والإفصاح العالمية. ونوهت بأنها تفتح أبوابها للعموم بمن فيهم المكلفون والمستثمرون- عبر قنوات التواصل المعتمدة لديها، بما في ذلك البوابة الرسمية للهيئة، وحسابات التواصل الاجتماعي. وأفادت بأنها تدعم البيئة الاستثمارية

وأعلنت الهيئة بدء استطلاع آراء العموم وأخذ مرئياتهم حول مشروع اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة، وذلك بعد إجراء بعض التعديلات على محتوى اللائحة بحسب اختصاص الهيئة.

وتفاعل معها جميع الأطراف ذات العلاقة بشكل إيجابي وأبدوا ملاحظاتهم حيالها، واستقبلت الهيئة ملاحظات الأطراف ذات الصلة وأخذتها بعين الاهتمام.

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