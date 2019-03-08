استحداث خدمة جديدة للمرابطين باسم بطاقة «مُعان».. تعرَّف على مميزاتها

تواصل – مكة:

استحدثت أمانة العاصمة المقدسة خدمة جديدة للجنود المرابطين على الحدود والثغور باسم بطاقة “مُعان”، والتي تساعدهم في متابعة أعمالهم بكل يسر وسهولة دون عناء.

وتسهل بطاقة “مُعان” الإجراءات للجنود المرابطين ومتابعة أعمالهم وتوفير جميع سبل الراحة لهم؛ ومن أهم مزاياها الاستقبال والتفاعل التام من قبل منسوبي الإدارة العامة لخدمة العملاء مع حاملي البطاقة.

وذكرت أمانة العاصمة المقدسة، أن إدارة خدمة ‏العملاء أصدرت حتى الآن 80 بطاقة مُعان منذ انطلاقها، لافتةً إلى أنه يتم الحصول على البطاقة من خلال التواصل هاتفياً مع أمانة العاصمة المقدّسة على الرقم (940).