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هل يمكن للمواطنين بالخارج تفويض آخرين لاستلام جوازات أبنائهم؟

هل يمكن للمواطنين بالخارج تفويض آخرين لاستلام جوازات أبنائهم؟
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت المديرية العامة للجوازات، مدى إمكانية إجراء المواطنين المقيمين خارج المملكة، تفويضاً لآخرين من أجل استلام جوازات أبنائهم بدلاً منهم.

وتلقى حساب “الجوازات السعودية” على “تويتر”، سؤالاً من مواطن في الخارج يقول: “هل بإمكان المواطن المقيم خارج المملكة أن يفوِّض من يستلم جواز سفر أحد أبنائه داخل المملكة من موقع أبشر؟”.

وأكد حساب “الجوازات”؛ رداً على السؤال، أن خدمة التفويض الإلكتروني، التي أُطلقت مؤخراً عبر برنامج “أبشر”، تتيح للمواطنين المقيمين بالخارج، تفويض من ينوب عنهم لاستلام جوازات سفر أبنائهم.

وبحسب “مديرية الجوازات”، فإن خطوات تنفيذ التفويض الإلكتروني كما يلي:

1- الدخول إلى الحساب الإلكتروني في خدمات الجوازات الإلكترونية (أبشر).

2- اختيار أيقونة تفويض الخدمات الإلكترونية.

3- اختيار أيقونة إصدار تفويض جديد.

4- تسجيل المعلومات الشخصية لمن يراد تفويضه واختيار الخدمات المطلوب تفويضه عليها.

5- سيقوم النظام بإرسال رسالة إلى المستفيد المراد تفويضه ليقوم بالدخول إلى أبشر ويختار خدمة التفويض الإلكتروني ويقبل بعملية التفويض.

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